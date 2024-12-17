https://ria.ru/20241217/mirotvortsy-1989640712.html

Президент Финляндии сделал заявление об отправке миротворцев на Украину

Президент Финляндии сделал заявление об отправке миротворцев на Украину - РИА Новости, 17.12.2024

Президент Финляндии сделал заявление об отправке миротворцев на Украину

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что считает преждевременным обсуждение варианта с отправкой миротворцев на Украину, для начала необходимо мирное... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:45

2024-12-17T11:45

2024-12-17T11:45

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что считает преждевременным обсуждение варианта с отправкой миротворцев на Украину, для начала необходимо мирное урегулирование. "Мы не должны забегать вперед. Мы должны помнить, что миротворческие миссии очень часто основаны на международном праве, что означает, что есть мандат, исходящий от ООН, и есть четкое мирное урегулирование. Мы не хотим оказаться в ситуации, в которой США были в Ливии в 1982 году", - сказал он журналистам перед встречей лидеров стран Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) в Таллине. Трансляцию вело издание Independent. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html

https://ria.ru/20241217/tramp-1989530861.html

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в мире, украина, оон, александер стубб, сша, ливия