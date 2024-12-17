https://ria.ru/20241217/minfin-1989702578.html
Минфин утвердил минимальные розничные цены на алкоголь
Минфин утвердил минимальные розничные цены на алкоголь - РИА Новости, 17.12.2024
Минфин утвердил минимальные розничные цены на алкоголь
Министерство финансов России утвердило новые минимальные розничные цены на алкоголь крепостью выше 28%, которые начнут действовать с 1 января 2025 года, в... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:44
2024-12-17T14:44
2024-12-17T18:23
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министерство финансов России утвердило новые минимальные розничные цены на алкоголь крепостью выше 28%, которые начнут действовать с 1 января 2025 года, в частности, стоимость 0,5 литра водки вырастет до 349 рублей, следует из приказа Минфина, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, минимальная розничная цена за 0,5 литра водки вырастет с 299 до 349 рублей, коньяка - с 556 до 651 рубля, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов (кроме коньяка) - с 403 до 472 рублей. В октябре Минфин объяснял необходимость повышения минимальных розничных цен на крепкий алкоголь уровнем инфляции, ростом затрат на производство, логистику и увеличением ставки акциза на алкоголь. Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь уже индексировались с 1 июля 2024 года. Тогда цена на водку за 0,5 литра поднялась до 299 с 281 рубля, коньяка - до 556 с 517 рублей, а бренди - до 403 с 375 рублей. Кроме того, как следует из других двух приказов министерства, с нового года повышаются минимальные закупочные цены на этиловый спирт. Так, минимальная закупочная цена (без учета акциза и НДС) на этиловый спирт из пищевого сырья вырастет с 73 до 85 рублей за 1 литр безводного спирта. А минимальная закупочная цена на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, и денатурированный этиловый спирт, произведенный из пищевого и непищевого сырья (за исключением биоэтанола) увеличивается с 55 до 64 рублей за 1 литр.
https://ria.ru/20241217/shtraf-1989690486.html
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия
Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия
Минфин утвердил минимальные розничные цены на алкоголь
Минфин утвердил минимальные розничные цены на алкоголь крепостью выше 28%
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министерство финансов России утвердило новые минимальные розничные цены на алкоголь крепостью выше 28%, которые начнут действовать с 1 января 2025 года, в частности, стоимость 0,5 литра водки вырастет до 349 рублей, следует из приказа Минфина, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, минимальная розничная цена за 0,5 литра водки вырастет с 299 до 349 рублей, коньяка - с 556 до 651 рубля, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов (кроме коньяка) - с 403 до 472 рублей.
В октябре Минфин
объяснял необходимость повышения минимальных розничных цен на крепкий алкоголь уровнем инфляции, ростом затрат на производство, логистику и увеличением ставки акциза на алкоголь.
Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь уже индексировались с 1 июля 2024 года. Тогда цена на водку за 0,5 литра поднялась до 299 с 281 рубля, коньяка - до 556 с 517 рублей, а бренди - до 403 с 375 рублей.
Кроме того, как следует из других двух приказов министерства, с нового года повышаются минимальные закупочные цены на этиловый спирт. Так, минимальная закупочная цена (без учета акциза и НДС) на этиловый спирт из пищевого сырья вырастет с 73 до 85 рублей за 1 литр безводного спирта. А минимальная закупочная цена на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, и денатурированный этиловый спирт, произведенный из пищевого и непищевого сырья (за исключением биоэтанола) увеличивается с 55 до 64 рублей за 1 литр.