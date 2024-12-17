https://ria.ru/20241217/medveditsa-1989776454.html

Малайская медведица из Московского зоопарка вышла в новый вольер

Малайская медведица из Московского зоопарка вышла в новый вольер - РИА Новости, 17.12.2024

Малайская медведица из Московского зоопарка вышла в новый вольер

Малайская медведица из Московского зоопарка познакомилась со своим экспозиционным вольером, его стилизовали под тропический лес, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T19:13

2024-12-17T19:13

2024-12-17T19:13

малайзия

московский зоопарк

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Малайская медведица из Московского зоопарка познакомилась со своим экспозиционным вольером, его стилизовали под тропический лес, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. Полугодовалую самку малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк в конце октября в рамках природоохранной программы. "Маленькая малайская медведица познакомилась со своим экспозиционным вольером, в котором позже ее смогут видеть посетители", - говорится в сообщении зоопарка. Отмечается, что в просторном помещении, стилизованном под тропический лес, созданы все условия для медвежонка. В вольере установлены подвесные игрушки, качели, а также множество конструкций из дерева разной высоты. Это позволит медведице активно играть, лазать и применять свойственные малайским медведям природные навыки. "Для безопасности медвежонка мы выложили на полу мягкие маты и всегда были рядом для подстраховки. Обучение должно проходить постепенно. Когда мы видим, что она уверенно лазает по нижним конструкциям, то открываем доступ к более высоким. Малышка растет и гармонично развивается. На наших глазах она из маленького медвежонка превращается во взрослого, ловкого и сильного зверя", - цитируют в сообщении ведущего зоотехника отдела "Млекопитающие" Дениса Кочатова.

https://ria.ru/20241102/medvezhonok-1981487365.html

малайзия

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Малайская медведица в экспозиционном вольере Малайская медведица в экспозиционном вольере 2024-12-17T19:13 true PT0M32S

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малайзия, московский зоопарк