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Враги сами заявили о причастности к убийству Кириллова, заявил Медведев
Враги сами заявили о причастности к убийству Кириллова, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2024
Враги сами заявили о причастности к убийству Кириллова, заявил Медведев
Расследование об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова только началось, но враги России уже заявили о своей причастности,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:49
2024-12-17T17:49
2024-12-17T17:52
происшествия
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игорь кириллов
дмитрий медведев
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Расследование об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова только началось, но враги России уже заявили о своей причастности, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По данным СК РФ, утром во вторник на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. "Расследование только началось, уже наши враги поспешили опубликовать информацию о своей причастности", - сказал Медведев на совещании о заключении госконтрактов в сфере ОПК, комментируя убийство генерала Кириллова. Видеозапись совещания Медведев выложил на свой странице во "ВКонтакте".
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происшествия, россия, москва, игорь кириллов, дмитрий медведев, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Россия, Москва, Игорь Кириллов, Дмитрий Медведев, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Враги сами заявили о причастности к убийству Кириллова, заявил Медведев
Медведев заявил, что враги сами подтвердили причастность к убийству Кириллова