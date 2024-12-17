https://ria.ru/20241217/medvedev-1989755616.html

Враги сами заявили о причастности к убийству Кириллова, заявил Медведев

Враги сами заявили о причастности к убийству Кириллова, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2024

Враги сами заявили о причастности к убийству Кириллова, заявил Медведев

Расследование об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова только началось, но враги России уже заявили о своей причастности,... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:49

2024-12-17T17:49

2024-12-17T17:52

происшествия

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москва

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дмитрий медведев

войска рхбз

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Расследование об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова только началось, но враги России уже заявили о своей причастности, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По данным СК РФ, утром во вторник на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. "Расследование только началось, уже наши враги поспешили опубликовать информацию о своей причастности", - сказал Медведев на совещании о заключении госконтрактов в сфере ОПК, комментируя убийство генерала Кириллова. Видеозапись совещания Медведев выложил на свой странице во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989644082.html

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