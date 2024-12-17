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Попытки запугать народ России обречены, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2024
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11:47 17.12.2024 (обновлено: 11:59 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/medvedev-1989642107.html
Попытки запугать народ России обречены, заявил Медведев
Попытки запугать народ России обречены, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2024
Попытки запугать народ России обречены, заявил Медведев
Попытки киевского режима запугать народ России и остановить наступление российской армии обречены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в связи с... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:47
2024-12-17T11:59
россия
безопасность
москва
дмитрий медведев
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
игорь кириллов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Попытки киевского режима запугать народ России и остановить наступление российской армии обречены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в связи с убийством начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник."Попытки запугать наш народ, остановить наступление российской армии, посеять страх - обречены", - отметил Медведев в телеграмме с соболезнованиями в связи с гибелью Кириллова, слова зампреда Совбеза РФ приводит его секретариат.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989632741.html
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россия, безопасность, москва, дмитрий медведев, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), игорь кириллов
Россия, Безопасность, Москва, Дмитрий Медведев, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Игорь Кириллов
Попытки запугать народ России обречены, заявил Медведев

Медведев заявил, что попытки запугать народ России и посеять страх обречены

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Попытки киевского режима запугать народ России и остановить наступление российской армии обречены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в связи с убийством начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
"Попытки запугать наш народ, остановить наступление российской армии, посеять страх - обречены", - отметил Медведев в телеграмме с соболезнованиями в связи с гибелью Кириллова, слова зампреда Совбеза РФ приводит его секретариат.
Кадры с места взрыва, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины, пишет Reuters
Вчера, 11:22
 
РоссияБезопасностьМоскваДмитрий МедведевВойска РХБЗСледственный комитет России (СК РФ)Игорь Кириллов
 
 
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