https://ria.ru/20241217/medvedev-1989642107.html

Попытки запугать народ России обречены, заявил Медведев

Попытки запугать народ России обречены, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2024

Попытки запугать народ России обречены, заявил Медведев

Попытки киевского режима запугать народ России и остановить наступление российской армии обречены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в связи с... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:47

2024-12-17T11:47

2024-12-17T11:59

россия

безопасность

москва

дмитрий медведев

войска рхбз

следственный комитет россии (ск рф)

игорь кириллов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985042237_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_6dd02253d2bac3e102617fe7b7a24706.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Попытки киевского режима запугать народ России и остановить наступление российской армии обречены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в связи с убийством начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник."Попытки запугать наш народ, остановить наступление российской армии, посеять страх - обречены", - отметил Медведев в телеграмме с соболезнованиями в связи с гибелью Кириллова, слова зампреда Совбеза РФ приводит его секретариат.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989632741.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, москва, дмитрий медведев, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), игорь кириллов