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Работы по очистке побережья Кубани от мазута приостановили до утра
Работы по очистке побережья Кубани от мазута приостановили до утра - РИА Новости, 17.12.2024
Работы по очистке побережья Кубани от мазута приостановили до утра
Работы по очистке побережья Краснодарского края от нефтепродуктов приостановили до утра среды, сообщил РИА Новости министр гражданской обороны и чрезвычайных... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T18:08
2024-12-17T18:08
2024-12-17T20:15
темрюкский район
анапа
происшествия
краснодарский край
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 17 дек — РИА Новости. Работы по очистке побережья Краснодарского края от нефтепродуктов приостановили до утра среды, сообщил РИА Новости министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сергей Штриков."Работы по очистке побережья от мазута в Анапе и Темрюкском районе приостановлены до утра", — сказал он.В среду, отметил Штриков, темпы очистки планируется увеличить почти в два раза. В региональном оперштабе уточнили, что за сегодняшний день спасатели и волонтеры освободили 4,2 километра береговой линии, убрав 12,6 тонны загрязненного мазутом песка.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту обоих судов находились в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб.Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Вылившиеся в море нефтепродукты дрейфуют к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.
https://ria.ru/20241217/mazut-1989723500.html
темрюкский район
анапа
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Кадры облета места крушения танкеров в Керченском проливе
Минприроды показало кадры облета над местом крушения танкеров в Керченском проливе. В начале видео видно "нос" потерпевшего крушение судна. На второй половине ролика – танкер, севший на мель.
2024-12-17T18:08
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темрюкский район, анапа, происшествия, краснодарский край, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Темрюкский район, Анапа, Происшествия, Краснодарский край, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Работы по очистке побережья Кубани от мазута приостановили до утра
Работы по очистке побережья Кубани от нефтепродуктов приостановили до утра среды