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Эксперт рассказал о последствиях вылившихся нефтепродуктов в Черное море - РИА Новости, 17.12.2024
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15:59 17.12.2024 (обновлено: 16:10 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/mazut-1989723500.html
Эксперт рассказал о последствиях вылившихся нефтепродуктов в Черное море
Эксперт рассказал о последствиях вылившихся нефтепродуктов в Черное море - РИА Новости, 17.12.2024
Эксперт рассказал о последствиях вылившихся нефтепродуктов в Черное море
Вылившийся в Черное море в результате крушения двух танкеров мазут из-за своих свойств распространится в толще морской воды, поэтому его сбор затруднителен,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:59
2024-12-17T16:10
происшествия
черное море
анапа
керченский пролив
вениамин кондратьев
российская академия наук
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989649396_0:276:473:542_1920x0_80_0_0_4c8d6702388f634d2abb7280595049be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Вылившийся в Черное море в результате крушения двух танкеров мазут из-за своих свойств распространится в толще морской воды, поэтому его сбор затруднителен, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник, заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный. Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на несколько десятков километров от поселка Веселовка до станицы Благовещенской в Анапе, сообщил во вторник губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Каждый из двух потерпевших крушение танкеров в районе Керченского пролива потерял порядка полутора тысяч тонн мазута, то есть около трети всего перевозимого топлива, уточнял ранее Станичный. "То, что это мазут – это и хорошо, и плохо. Он достаточно тяжелый, если не ошибаюсь, он называется М100, он приблизительно той же плотности, что и соленая (морская) вода. Это хорошо, потому что он не будет растекаться пленкой на большие площади, когда впоследствии при выбрасывании на берег загрязняется большая береговая полоса. Однако за счет перемешивания он формирует некую массу, взвесь мазута и воды, находится в толще воды. На поверхности собирать будут механически, а в толще воды мазут собрать не получится", – сказал Станичный. Собрать мазут в толще воды практически невозможно, поэтому тяжелые фракции со временем лягут на дно, отметил ученый. "Мазут будет постепенно растворяться, а часть тяжелых фракций ляжет на дно. Будут загрязнения, которые будут проявляться в дальнейшем, спустя много лет. Это долговременное загрязнение", – сказал ученый. Он добавил, что известны случаи подобных загрязнений, последствия которых сказывались спустя десятки и даже сотню лет. По словам эксперта, ученые института изучают загрязнение в результате анализа как спутниковых снимков, если позволяет погода и небо не затянуто облаками, так и вместе с сотрудниками Морспасслужбы. Предварительно загрязнение будет смещаться на участок Тамани от поселка Волна к Крымскому мосту. Там ожидается загрязнение из-за сильного юго-западного ветра. Если ветер сменит направление, то не исключены и другие участки, куда может прибить эту взвесь, в том числе в Крым, отметил Станичный. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии случился разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.
https://ria.ru/20241217/neft-1989713060.html
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черное море
анапа
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происшествия, черное море, анапа, керченский пролив, вениамин кондратьев, российская академия наук, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Черное море, Анапа, Керченский пролив, Вениамин Кондратьев, Российская академия наук, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Эксперт рассказал о последствиях вылившихся нефтепродуктов в Черное море

Ученый Станичный: вылившийся в Черное море мазут распространится в толще воды

© Кадр видео из соцсетейНефтепродукты вынесло на побережье Кубани после крушения танкеров в районе Керченского пролива
Нефтепродукты вынесло на побережье Кубани после крушения танкеров в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Нефтепродукты вынесло на побережье Кубани после крушения танкеров в районе Керченского пролива. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Вылившийся в Черное море в результате крушения двух танкеров мазут из-за своих свойств распространится в толще морской воды, поэтому его сбор затруднителен, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник, заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный.
Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на несколько десятков километров от поселка Веселовка до станицы Благовещенской в Анапе, сообщил во вторник губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Каждый из двух потерпевших крушение танкеров в районе Керченского пролива потерял порядка полутора тысяч тонн мазута, то есть около трети всего перевозимого топлива, уточнял ранее Станичный.
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"То, что это мазут – это и хорошо, и плохо. Он достаточно тяжелый, если не ошибаюсь, он называется М100, он приблизительно той же плотности, что и соленая (морская) вода. Это хорошо, потому что он не будет растекаться пленкой на большие площади, когда впоследствии при выбрасывании на берег загрязняется большая береговая полоса. Однако за счет перемешивания он формирует некую массу, взвесь мазута и воды, находится в толще воды. На поверхности собирать будут механически, а в толще воды мазут собрать не получится", – сказал Станичный.
Собрать мазут в толще воды практически невозможно, поэтому тяжелые фракции со временем лягут на дно, отметил ученый.
"Мазут будет постепенно растворяться, а часть тяжелых фракций ляжет на дно. Будут загрязнения, которые будут проявляться в дальнейшем, спустя много лет. Это долговременное загрязнение", – сказал ученый.
Он добавил, что известны случаи подобных загрязнений, последствия которых сказывались спустя десятки и даже сотню лет.
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По словам эксперта, ученые института изучают загрязнение в результате анализа как спутниковых снимков, если позволяет погода и небо не затянуто облаками, так и вместе с сотрудниками Морспасслужбы. Предварительно загрязнение будет смещаться на участок Тамани от поселка Волна к Крымскому мосту. Там ожидается загрязнение из-за сильного юго-западного ветра. Если ветер сменит направление, то не исключены и другие участки, куда может прибить эту взвесь, в том числе в Крым, отметил Станичный.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии случился разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.
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ПроисшествияЧерное мореАнапаКерченский проливВениамин КондратьевРоссийская академия наукФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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