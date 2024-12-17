https://ria.ru/20241217/magistral-1989681947.html

Построенная при поддержке Газпромбанка магистраль открылась в Подмосковье

Построенная при поддержке Газпромбанка магистраль открылась в Подмосковье - РИА Новости, 17.12.2024

Построенная при поддержке Газпромбанка магистраль открылась в Подмосковье

В Московской области на Мытищинской скоростной хорде в воскресенье открыто движение транспорта, сообщает Газпромбанк, при финансовом участии которого реализован РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:15

2024-12-17T16:15

2024-12-17T16:15

московская область (подмосковье)

мытищи

долгопрудный

андрей воробьев

газпромбанк

шереметьево (аэропорт)

экономика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Московской области на Мытищинской скоростной хорде в воскресенье открыто движение транспорта, сообщает Газпромбанк, при финансовом участии которого реализован этот концессионный проект."Строительство Мытищинской хорды – пример того, каким должно быть эффективное государственно-частное партнерство. Большую часть инвестиций, а это почти 85% капитальных затрат, составили частные средства, которые предоставил Газпромбанк. Благодаря этому проект удалось осуществить с минимальной нагрузкой на региональный бюджет и открыть движение по автостраде раньше обозначенных сроков", – приводятся в сообщении слова первого вице-президента Газпромбанка Павла Бруссера.Автомагистраль связала Афанасовское и Ярославское шоссе, обеспечив выходы на Осташковское и Пироговское шоссе. Новая хорда прошла на удалении 4-8 км от МКАД, выполняя роль его дублера и сохраняя местные дороги как альтернативные. Теперь для жителей северо-востока Подмосковья время в пути до столицы сократится в среднем на один час, они также смогут быстрее добираться до международного аэропорта Шереметьево, минуя столичную дорожную сеть.Капзатраты на этапе строительства составили 50,1 миллиарда рублей, из них Газпромбанк предоставил финансирование в объеме 45 миллиардов рублей.Планируется, что дорогой будет пользоваться более чем 850 тысяч человек. На ней будет действовать безбарьерная система оплаты проезда "фри флоу". Прогнозируемый суточный трафик составит около 40 тысяч автомобилей."Мы сегодня в городском округе Мытищи открываем первую и очень важную концессионную дорогу, которая свяжет Дмитровское и Ярославское шоссе. Знаем, что округ активно развивается, здесь много жителей, и транспортные вопросы всегда занимают заметное место. Четыре года вместе с нашими надежными партнерами мы строили эту дорогу, которая имеет большое количество инженерных сооружений. И, как всегда, в Московской области, огромном мегаполисе, это связано со сложностями в части переноса коммуникаций. Благодарю всех строителей, которые добросовестно, качественно и профессионально исполнили свою работу", - цитирует пресс-служба губернатора Московской области слова Андрея Воробьева.Он добавил, что во вторник также открылось реконструированное Пироговское шоссе - запущена дорогу в четыре полосы, которая имеет большое значение для наших жителей.

https://ria.ru/20241205/gazprombank-1987625415.html

https://ria.ru/20241203/sanktsii-1987127261.html

московская область (подмосковье)

мытищи

долгопрудный

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московская область (подмосковье), мытищи, долгопрудный, андрей воробьев, газпромбанк, шереметьево (аэропорт), экономика