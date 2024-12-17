https://ria.ru/20241217/lugovoj-1989697685.html

В ГД предложили сократить "иностранное участие" на музыкальных платформах

В ГД предложили сократить "иностранное участие" на музыкальных платформах - РИА Новости, 17.12.2024

В ГД предложили сократить "иностранное участие" на музыкальных платформах

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности, зампредседателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T14:25

2024-12-17T14:25

2024-12-17T18:27

россия

андрей луговой

госдума рф

лдпр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по безопасности, зампредседателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Луговой (ЛДПР) предложил сократить количество "иностранного участия" на российских музыкальных платформах полностью или до 20%. "Я считаю, что музыка – это пропаганда. Это то, что влияет на молодежь. Я думаю, что мы отдельно этот вопрос изучим на нашей комиссии по расследованию вмешательств во внутренние дела, обязательно рассмотрим этот вопрос. Не должно быть иностранного участия (на музыкальных платформах - ред.) либо вообще, либо не более 20%", - сказал Луговой на пленарном заседании Госдумы. Парламентарий также призвал подумать "про свою совесть и про свои обязанности перед нашими гражданами" владельцев музыкальных платформ, которые транслируют композиции тех, кто тратит заработанные на выступлениях в России деньги на помощь ВСУ.

https://ria.ru/20241217/inoagenty-1989678047.html

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россия, андрей луговой, госдума рф, лдпр, вооруженные силы украины