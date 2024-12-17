Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили сократить "иностранное участие" на музыкальных платформах - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 17.12.2024 (обновлено: 18:27 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/lugovoj-1989697685.html
В ГД предложили сократить "иностранное участие" на музыкальных платформах
В ГД предложили сократить "иностранное участие" на музыкальных платформах - РИА Новости, 17.12.2024
В ГД предложили сократить "иностранное участие" на музыкальных платформах
Первый зампред комитета Госдумы по безопасности, зампредседателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:25
2024-12-17T18:27
россия
андрей луговой
госдума рф
лдпр
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150759/09/1507590972_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_8cb8793fccd0b5d7a886b1abe47dd932.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по безопасности, зампредседателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Луговой (ЛДПР) предложил сократить количество "иностранного участия" на российских музыкальных платформах полностью или до 20%. "Я считаю, что музыка – это пропаганда. Это то, что влияет на молодежь. Я думаю, что мы отдельно этот вопрос изучим на нашей комиссии по расследованию вмешательств во внутренние дела, обязательно рассмотрим этот вопрос. Не должно быть иностранного участия (на музыкальных платформах - ред.) либо вообще, либо не более 20%", - сказал Луговой на пленарном заседании Госдумы. Парламентарий также призвал подумать "про свою совесть и про свои обязанности перед нашими гражданами" владельцев музыкальных платформ, которые транслируют композиции тех, кто тратит заработанные на выступлениях в России деньги на помощь ВСУ.
https://ria.ru/20241217/inoagenty-1989678047.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150759/09/1507590972_462:0:3193:2048_1920x0_80_0_0_b796dac7138c399d04f33b252314f0c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей луговой, госдума рф, лдпр, вооруженные силы украины
Россия, Андрей Луговой, Госдума РФ, ЛДПР, Вооруженные силы Украины
В ГД предложили сократить "иностранное участие" на музыкальных платформах

Депутат Луговой: иностранной музыки на платформах должно быть не более 20%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАндрей Луговой
Андрей Луговой - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Андрей Луговой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по безопасности, зампредседателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Луговой (ЛДПР) предложил сократить количество "иностранного участия" на российских музыкальных платформах полностью или до 20%.
"Я считаю, что музыка – это пропаганда. Это то, что влияет на молодежь. Я думаю, что мы отдельно этот вопрос изучим на нашей комиссии по расследованию вмешательств во внутренние дела, обязательно рассмотрим этот вопрос. Не должно быть иностранного участия (на музыкальных платформах - ред.) либо вообще, либо не более 20%", - сказал Луговой на пленарном заседании Госдумы.
Парламентарий также призвал подумать "про свою совесть и про свои обязанности перед нашими гражданами" владельцев музыкальных платформ, которые транслируют композиции тех, кто тратит заработанные на выступлениях в России деньги на помощь ВСУ.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Госдума приняла закон о специальных счетах для иноагентов
Вчера, 13:36
 
РоссияАндрей ЛуговойГосдума РФЛДПРВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала