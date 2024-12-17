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Ликсутов: ОЭЗ Москвы стала лидером рейтинга инвестпривлекательности - РИА Новости, 17.12.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
16:13 17.12.2024 (обновлено: 17:00 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/liksutov-1989723333.html
Ликсутов: ОЭЗ Москвы стала лидером рейтинга инвестпривлекательности
Ликсутов: ОЭЗ Москвы стала лидером рейтинга инвестпривлекательности - РИА Новости, 17.12.2024
Ликсутов: ОЭЗ Москвы стала лидером рейтинга инвестпривлекательности
Особая экономическая зона "Технополис Москва" четвертый год подряд признана лучшей среди ОЭЗ технико-внедренческого типа в VIII Национальном рейтинге... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:13
2024-12-17T17:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
россия
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Особая экономическая зона "Технополис Москва" четвертый год подряд признана лучшей среди ОЭЗ технико-внедренческого типа в VIII Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ РФ, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Москва уделяет особое внимание развитию инновационных производств. Сегодня особая экономическая зона "Технополис Москва" — центр развития высокотехнологичной промышленности, где свои производства разместили предприятия критически важных отраслей. Запуску новых предприятий на площадках столичной ОЭЗ способствует поддержка со стороны города в форме налоговых льгот и преференций. За время деятельности резиденты получили в виде налоговых льгот 14,8 миллиарда рублей", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что производителей также привлекает готовая и удобная инфраструктура, возможность работы в кооперации. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжается развитие "Технополис Москва".Рейтинг каждый год формируется Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России. За 2023 год в лонг-лист рейтинга вошли 33 особые экономические зоны, из них 24 представляют промышленно-производственный тип, семь – технико-внедренческий и две – портовые.Председатель Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин добавил, что на фоне динамичных перемен в экономическом "ландшафте", Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ становится надежным и ежегодным ориентиром для инвесторов, которые стремятся выбрать оптимальные условия для реализации проектов в России.По его словам, результаты рейтинга также ориентированы на работу региональных властей для улучшения инвестиционного климата и создания благоприятных условий для бизнеса. Также это касается разработки региональных мер поддержки.Когда экспертный совет, состоящий из представителей органов государственной власти, делового сообщества и институтов развития, составлял рейтинг, то оценивал благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности, уровень обеспеченности инфраструктурой, а также инвестиционную активность резидентов."Сегодня на площадках ОЭЗ "Технополис Москва" работает более 220 компаний по выпуску инновационных изделий, часть из которых не имеет аналогов. В их числе лекарственные препараты, медицинские изделия и оборудование, микроэлектроника, программное обеспечение, роботизированные системы, беспилотные авиасистемы и многое другое. Развитая инфраструктура ОЭЗ Москвы позволяет максимально локализовать производства и снизить зависимость от импортных товаров и комплектующих, что способствует достижению технологического суверенитета России", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он подчеркнул, что за девять месяцев текущего года резиденты создали более 2,5 тысячи рабочих мест.Так, за январь-сентябрь этого года резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" инвестировали в экономику города свыше 38 миллиардов рублей, что на 1,1 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.По словам генерального директора особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, московская ОЭЗ на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов. Высокий уровень поддержки предприятий способствует быстрому запуску новых производств. Например, резиденты получают готовую инфраструктуру, удобную локацию, доступ к беспошлинному импорту, а также разные налоговые льготы.
https://ria.ru/20241217/gorprogramma-1989686787.html
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москва, россия, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Россия, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов
Ликсутов: ОЭЗ Москвы стала лидером рейтинга инвестпривлекательности

ОЭЗ "Технополис Москва" снова стала лидером рейтинга инвестпривлекательности

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППИндустриальный Парк Руднево
Индустриальный Парк Руднево - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Индустриальный Парк Руднево
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Особая экономическая зона "Технополис Москва" четвертый год подряд признана лучшей среди ОЭЗ технико-внедренческого типа в VIII Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ РФ, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Москва уделяет особое внимание развитию инновационных производств. Сегодня особая экономическая зона "Технополис Москва" — центр развития высокотехнологичной промышленности, где свои производства разместили предприятия критически важных отраслей. Запуску новых предприятий на площадках столичной ОЭЗ способствует поддержка со стороны города в форме налоговых льгот и преференций. За время деятельности резиденты получили в виде налоговых льгот 14,8 миллиарда рублей", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
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Он отметил, что производителей также привлекает готовая и удобная инфраструктура, возможность работы в кооперации. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжается развитие "Технополис Москва".
Рейтинг каждый год формируется Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России. За 2023 год в лонг-лист рейтинга вошли 33 особые экономические зоны, из них 24 представляют промышленно-производственный тип, семь – технико-внедренческий и две – портовые.
Председатель Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин добавил, что на фоне динамичных перемен в экономическом "ландшафте", Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ становится надежным и ежегодным ориентиром для инвесторов, которые стремятся выбрать оптимальные условия для реализации проектов в России.
По его словам, результаты рейтинга также ориентированы на работу региональных властей для улучшения инвестиционного климата и создания благоприятных условий для бизнеса. Также это касается разработки региональных мер поддержки.
Когда экспертный совет, состоящий из представителей органов государственной власти, делового сообщества и институтов развития, составлял рейтинг, то оценивал благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности, уровень обеспеченности инфраструктурой, а также инвестиционную активность резидентов.
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"Сегодня на площадках ОЭЗ "Технополис Москва" работает более 220 компаний по выпуску инновационных изделий, часть из которых не имеет аналогов. В их числе лекарственные препараты, медицинские изделия и оборудование, микроэлектроника, программное обеспечение, роботизированные системы, беспилотные авиасистемы и многое другое. Развитая инфраструктура ОЭЗ Москвы позволяет максимально локализовать производства и снизить зависимость от импортных товаров и комплектующих, что способствует достижению технологического суверенитета России", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Он подчеркнул, что за девять месяцев текущего года резиденты создали более 2,5 тысячи рабочих мест.
Так, за январь-сентябрь этого года резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" инвестировали в экономику города свыше 38 миллиардов рублей, что на 1,1 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
По словам генерального директора особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, московская ОЭЗ на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов. Высокий уровень поддержки предприятий способствует быстрому запуску новых производств. Например, резиденты получают готовую инфраструктуру, удобную локацию, доступ к беспошлинному импорту, а также разные налоговые льготы.
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