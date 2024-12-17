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ВС России нанесли поражение ВСУ у 13 населенных пунктов в Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ у 13 населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 17.12.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ у 13 населенных пунктов в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:14
2024-12-17T14:14
2024-12-17T14:14
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям шести механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Погребки, Русское Поречное, Свердликово и Старая Сорочина", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах шести населенных пунктов Курской области, а также трёх - в Сумской области Украины.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВС России нанесли поражение ВСУ у 13 населенных пунктов в Курской области
Бойцы "Севера" нанесли поражение силам 13 украинских бригад в Курской области