https://ria.ru/20241217/kurskaya-1989692417.html

ВС России нанесли поражение ВСУ у 13 населенных пунктов в Курской области

ВС России нанесли поражение ВСУ у 13 населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 17.12.2024

ВС России нанесли поражение ВСУ у 13 населенных пунктов в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T14:14

2024-12-17T14:14

2024-12-17T14:14

специальная военная операция на украине

курская область

россия

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям шести механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Погребки, Русское Поречное, Свердликово и Старая Сорочина", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах шести населенных пунктов Курской области, а также трёх - в Сумской области Украины.

https://ria.ru/20241217/bomby-1989586006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф