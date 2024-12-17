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ВС России нанесли поражение ВСУ у 13 населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 17.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/kurskaya-1989692417.html
ВС России нанесли поражение ВСУ у 13 населенных пунктов в Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ у 13 населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 17.12.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ у 13 населенных пунктов в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:14
2024-12-17T14:14
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям шести механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Погребки, Русское Поречное, Свердликово и Старая Сорочина", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах шести населенных пунктов Курской области, а также трёх - в Сумской области Украины.
https://ria.ru/20241217/bomby-1989586006.html
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли поражение ВСУ у 13 населенных пунктов в Курской области

Бойцы "Севера" нанесли поражение силам 13 украинских бригад в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям шести механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Погребки, Русское Поречное, Свердликово и Старая Сорочина", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ.
Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах шести населенных пунктов Курской области, а также трёх - в Сумской области Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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