https://ria.ru/20241217/kurakhovo-1989587349.html

Боец ВС России рассказал о роли мотоциклистов в прорыве обороны Курахово

Боец ВС России рассказал о роли мотоциклистов в прорыве обороны Курахово - РИА Новости, 17.12.2024

Боец ВС России рассказал о роли мотоциклистов в прорыве обороны Курахово

Разведчик мотоциклетной группы 5-й мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки "Юг" с позывным "Децл" рассказал РИА Новости о том, как под огнем... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T06:18

2024-12-17T06:18

2024-12-17T06:18

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Разведчик мотоциклетной группы 5-й мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки "Юг" с позывным "Децл" рассказал РИА Новости о том, как под огнем противника доставил механика-водителя к пустому танку ВСУ, заблокировавшему проход между "зубьев дракона" на окраинах Курахово. На подступах к городу противник соорудил всевозможные препятствия для затруднения прохождения ВС РФ, в том числе и так называемые "зубы дракона". Танки бригады сфокусированным огнем проделали брешь, выбив несколько "зубов". Саперы максимально открыли проход для заезда. "Соответственно, наш противник... увидел это и принял решение загнать в этот прогальчик танк. Выдвинул туда танк, и всё. У нас проезда опять уже не было", - пояснил "Децл". "Приняли решение отправить двух бойцов на двух мотоциклах и соответственно двух "механов" (механик-водитель танка)... И так случилось - я доехал прям до танка, высадил механа... Я выполнил задачу свою", - рассказал РИА Новости разведчик. По словам военнослужащего, механик-водитель отогнал машину противника, освободив проход. В дальнейшем в поле танк ВСУ был сожжён. "Прогал мы этот сделали, пробили. Всё, наступательные действия начали активно на следующий день. Мы пробили и слава богу. Победа за нами", - сказал в завершении разведчик. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241217/naemniki-1989585382.html

https://ria.ru/20241217/voennye-1989583898.html

https://ria.ru/20241217/bomby-1989586006.html

курахово

донецкая народная республика

донецк

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курахово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф