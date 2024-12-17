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Боец ВС России рассказал о роли мотоциклистов в прорыве обороны Курахово - РИА Новости, 17.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:18 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/kurakhovo-1989587349.html
Боец ВС России рассказал о роли мотоциклистов в прорыве обороны Курахово
Боец ВС России рассказал о роли мотоциклистов в прорыве обороны Курахово - РИА Новости, 17.12.2024
Боец ВС России рассказал о роли мотоциклистов в прорыве обороны Курахово
Разведчик мотоциклетной группы 5-й мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки "Юг" с позывным "Децл" рассказал РИА Новости о том, как под огнем... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T06:18
2024-12-17T06:18
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Разведчик мотоциклетной группы 5-й мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки "Юг" с позывным "Децл" рассказал РИА Новости о том, как под огнем противника доставил механика-водителя к пустому танку ВСУ, заблокировавшему проход между "зубьев дракона" на окраинах Курахово. На подступах к городу противник соорудил всевозможные препятствия для затруднения прохождения ВС РФ, в том числе и так называемые "зубы дракона". Танки бригады сфокусированным огнем проделали брешь, выбив несколько "зубов". Саперы максимально открыли проход для заезда. "Соответственно, наш противник... увидел это и принял решение загнать в этот прогальчик танк. Выдвинул туда танк, и всё. У нас проезда опять уже не было", - пояснил "Децл". "Приняли решение отправить двух бойцов на двух мотоциклах и соответственно двух "механов" (механик-водитель танка)... И так случилось - я доехал прям до танка, высадил механа... Я выполнил задачу свою", - рассказал РИА Новости разведчик. По словам военнослужащего, механик-водитель отогнал машину противника, освободив проход. В дальнейшем в поле танк ВСУ был сожжён. "Прогал мы этот сделали, пробили. Всё, наступательные действия начали активно на следующий день. Мы пробили и слава богу. Победа за нами", - сказал в завершении разведчик. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241217/naemniki-1989585382.html
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курахово
донецкая народная республика
донецк
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курахово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Боец ВС России рассказал о роли мотоциклистов в прорыве обороны Курахово

Разведчик Децл рассказал о роли мотоциклистов в прорыве обороны Курахово

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Разведчик мотоциклетной группы 5-й мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки "Юг" с позывным "Децл" рассказал РИА Новости о том, как под огнем противника доставил механика-водителя к пустому танку ВСУ, заблокировавшему проход между "зубьев дракона" на окраинах Курахово.
На подступах к городу противник соорудил всевозможные препятствия для затруднения прохождения ВС РФ, в том числе и так называемые "зубы дракона". Танки бригады сфокусированным огнем проделали брешь, выбив несколько "зубов". Саперы максимально открыли проход для заезда.
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"Соответственно, наш противник... увидел это и принял решение загнать в этот прогальчик танк. Выдвинул туда танк, и всё. У нас проезда опять уже не было", - пояснил "Децл".
"Приняли решение отправить двух бойцов на двух мотоциклах и соответственно двух "механов" (механик-водитель танка)... И так случилось - я доехал прям до танка, высадил механа... Я выполнил задачу свою", - рассказал РИА Новости разведчик.
По словам военнослужащего, механик-водитель отогнал машину противника, освободив проход. В дальнейшем в поле танк ВСУ был сожжён.
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"Прогал мы этот сделали, пробили. Всё, наступательные действия начали активно на следующий день. Мы пробили и слава богу. Победа за нами", - сказал в завершении разведчик.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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