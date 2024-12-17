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На берегу Кубани зафиксировали скопление нефтепродуктов после разлива - РИА Новости, 17.12.2024
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16:24 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/kuban-1989729266.html
На берегу Кубани зафиксировали скопление нефтепродуктов после разлива
На берегу Кубани зафиксировали скопление нефтепродуктов после разлива - РИА Новости, 17.12.2024
На берегу Кубани зафиксировали скопление нефтепродуктов после разлива
Скопление нефтепродуктов после разлива сосредоточено на Кубани в трех местах – на берегу поселков Веселовка, Витязево и в станице Благовещенской, сообщил... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:24
2024-12-17T16:24
происшествия
веселовка
керченский пролив
анапа
вениамин кондратьев
виталий савельев
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Скопление нефтепродуктов после разлива сосредоточено на Кубани в трех местах – на берегу поселков Веселовка, Витязево и в станице Благовещенской, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. "С места доложил вице-премьеру Виталию Савельеву о сложившейся ситуации. На данный момент скопление нефтепродуктов сосредоточено в трех местах – на береговых линиях поселков Веселовка и Витязево, а также станицы Благовещенской. Здесь развернуты оперативные штабы, ведется интенсивная работа по ликвидации выброшенного из акватории мазута", - написал Кондратьев в Telegram-канале. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
https://ria.ru/20241216/mazut-1989398188.html
веселовка
керченский пролив
анапа
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происшествия, веселовка, керченский пролив, анапа, вениамин кондратьев, виталий савельев, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Веселовка, Керченский пролив, Анапа, Вениамин Кондратьев, Виталий Савельев, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На берегу Кубани зафиксировали скопление нефтепродуктов после разлива

Скопление нефтепродуктов сосредоточено в трех местах на Кубани

© Фото : МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ ликвидирует последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Сотрудник МЧС РФ ликвидирует последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : МЧС РФ
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Сотрудник МЧС РФ ликвидирует последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
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КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Скопление нефтепродуктов после разлива сосредоточено на Кубани в трех местах – на берегу поселков Веселовка, Витязево и в станице Благовещенской, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"С места доложил вице-премьеру Виталию Савельеву о сложившейся ситуации. На данный момент скопление нефтепродуктов сосредоточено в трех местах – на береговых линиях поселков Веселовка и Витязево, а также станицы Благовещенской. Здесь развернуты оперативные штабы, ведется интенсивная работа по ликвидации выброшенного из акватории мазута", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
Танкер с мазутом - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В Черном море завершают подготовительную работу по уборке мазута
16 декабря, 11:25
 
ПроисшествияВеселовкаКерченский проливАнапаВениамин КондратьевВиталий СавельевФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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