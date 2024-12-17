На берегу Кубани зафиксировали скопление нефтепродуктов после разлива
Скопление нефтепродуктов сосредоточено в трех местах на Кубани
© Фото : МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ ликвидирует последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
© Фото : МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ ликвидирует последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
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КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Скопление нефтепродуктов после разлива сосредоточено на Кубани в трех местах – на берегу поселков Веселовка, Витязево и в станице Благовещенской, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"С места доложил вице-премьеру Виталию Савельеву о сложившейся ситуации. На данный момент скопление нефтепродуктов сосредоточено в трех местах – на береговых линиях поселков Веселовка и Витязево, а также станицы Благовещенской. Здесь развернуты оперативные штабы, ведется интенсивная работа по ликвидации выброшенного из акватории мазута", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
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