https://ria.ru/20241217/kuban-1989729266.html

На берегу Кубани зафиксировали скопление нефтепродуктов после разлива

На берегу Кубани зафиксировали скопление нефтепродуктов после разлива - РИА Новости, 17.12.2024

На берегу Кубани зафиксировали скопление нефтепродуктов после разлива

Скопление нефтепродуктов после разлива сосредоточено на Кубани в трех местах – на берегу поселков Веселовка, Витязево и в станице Благовещенской, сообщил... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:24

2024-12-17T16:24

2024-12-17T16:24

происшествия

веселовка

керченский пролив

анапа

вениамин кондратьев

виталий савельев

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Скопление нефтепродуктов после разлива сосредоточено на Кубани в трех местах – на берегу поселков Веселовка, Витязево и в станице Благовещенской, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. "С места доложил вице-премьеру Виталию Савельеву о сложившейся ситуации. На данный момент скопление нефтепродуктов сосредоточено в трех местах – на береговых линиях поселков Веселовка и Витязево, а также станицы Благовещенской. Здесь развернуты оперативные штабы, ведется интенсивная работа по ликвидации выброшенного из акватории мазута", - написал Кондратьев в Telegram-канале. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.

https://ria.ru/20241216/mazut-1989398188.html

веселовка

керченский пролив

анапа

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происшествия, веселовка, керченский пролив, анапа, вениамин кондратьев, виталий савельев, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе