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Росприроднадзор проведет оценку площади загрязнения берега Кубани - РИА Новости, 17.12.2024
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12:03 17.12.2024 (обновлено: 12:14 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kuban-1989645416.html
Росприроднадзор проведет оценку площади загрязнения берега Кубани
Росприроднадзор проведет оценку площади загрязнения берега Кубани - РИА Новости, 17.12.2024
Росприроднадзор проведет оценку площади загрязнения берега Кубани
Росприроднадзор зафиксировал, что нефтяные пятна из затонувшего в Керченском проливе танкера достигли берега в районе Анапы, сотрудники проводят оценку площади... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:03
2024-12-17T12:14
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
керченский пролив
светлана радионова
крушение двух танкеров в керченском проливе
анапа
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Росприроднадзор зафиксировал, что нефтяные пятна из затонувшего в Керченском проливе танкера достигли берега в районе Анапы, сотрудники проводят оценку площади загрязнения, чтобы передать информацию специалистам по его ликвидации, сообщила глава ведомства Светлана Радионова."Специалисты Росприроднадзора зафиксировали, что нефтяные пятна из затонувшего танкера достигли береговой линии Анапского региона. На береговой линии обнаружены нефтепродукты, которые принес прилив. Сейчас сотрудники проводят оценку площади, чтобы передать информацию специалистам ГО и ЧС для дальнейшей ликвидации загрязнения", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Радионовой.По ее словам, Росприроднадзор берет анализы, чтобы выяснить, насколько превышены показатели загрязнения. Также результаты лабораторных исследований в будущем понадобятся, чтобы рассчитать ущерб, уточнила Радионова.
https://ria.ru/20241216/tanker-1989415601.html
керченский пролив
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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), керченский пролив, светлана радионова, крушение двух танкеров в керченском проливе, анапа
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Керченский пролив, Светлана Радионова, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Анапа
Росприроднадзор проведет оценку площади загрязнения берега Кубани

Росприроднадзор оценит площадь загрязнения берега Кубани нефтепродуктами

© СоцсетиНефтепродукты на берегу под Анапой. Кадр видео
Нефтепродукты на берегу под Анапой. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Соцсети
Нефтепродукты на берегу под Анапой. Кадр видео
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Росприроднадзор зафиксировал, что нефтяные пятна из затонувшего в Керченском проливе танкера достигли берега в районе Анапы, сотрудники проводят оценку площади загрязнения, чтобы передать информацию специалистам по его ликвидации, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.
"Специалисты Росприроднадзора зафиксировали, что нефтяные пятна из затонувшего танкера достигли береговой линии Анапского региона. На береговой линии обнаружены нефтепродукты, которые принес прилив. Сейчас сотрудники проводят оценку площади, чтобы передать информацию специалистам ГО и ЧС для дальнейшей ликвидации загрязнения", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Радионовой.
По ее словам, Росприроднадзор берет анализы, чтобы выяснить, насколько превышены показатели загрязнения. Также результаты лабораторных исследований в будущем понадобятся, чтобы рассчитать ущерб, уточнила Радионова.
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ПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Керченский проливСветлана РадионоваКрушение двух танкеров в Керченском проливеАнапа
 
 
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