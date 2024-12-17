https://ria.ru/20241217/kuban-1989645416.html

Росприроднадзор проведет оценку площади загрязнения берега Кубани

Росприроднадзор проведет оценку площади загрязнения берега Кубани - РИА Новости, 17.12.2024

Росприроднадзор проведет оценку площади загрязнения берега Кубани

Росприроднадзор зафиксировал, что нефтяные пятна из затонувшего в Керченском проливе танкера достигли берега в районе Анапы, сотрудники проводят оценку площади... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:03

2024-12-17T12:03

2024-12-17T12:14

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

керченский пролив

светлана радионова

крушение двух танкеров в керченском проливе

анапа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989641479_0:256:1502:1101_1920x0_80_0_0_fa91560d6a3a441fa8cb6364aa632303.png

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Росприроднадзор зафиксировал, что нефтяные пятна из затонувшего в Керченском проливе танкера достигли берега в районе Анапы, сотрудники проводят оценку площади загрязнения, чтобы передать информацию специалистам по его ликвидации, сообщила глава ведомства Светлана Радионова."Специалисты Росприроднадзора зафиксировали, что нефтяные пятна из затонувшего танкера достигли береговой линии Анапского региона. На береговой линии обнаружены нефтепродукты, которые принес прилив. Сейчас сотрудники проводят оценку площади, чтобы передать информацию специалистам ГО и ЧС для дальнейшей ликвидации загрязнения", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Радионовой.По ее словам, Росприроднадзор берет анализы, чтобы выяснить, насколько превышены показатели загрязнения. Также результаты лабораторных исследований в будущем понадобятся, чтобы рассчитать ущерб, уточнила Радионова.

https://ria.ru/20241216/tanker-1989415601.html

керченский пролив

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), керченский пролив, светлана радионова, крушение двух танкеров в керченском проливе, анапа