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Крымские татары определили свой легитимный орган - РИА Новости, 17.12.2024
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16:13 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/krym-1989726469.html
Крымские татары определили свой легитимный орган
Крымские татары определили свой легитимный орган - РИА Новости, 17.12.2024
Крымские татары определили свой легитимный орган
Съезд депутатов Крыма различных уровней, избранных из числа крымских татар, определен как единственный легитимный орган для отображения мнения... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:13
2024-12-17T16:13
симферополь
россия
украина
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Съезд депутатов Крыма различных уровней, избранных из числа крымских татар, определен как единственный легитимный орган для отображения мнения крымско-татарского народа, соответствующее заявление принято на общекрымском съезде, передает корреспондент РИА Новости. В съезде крымских татар, который проходит во вторник в Симферополе, принимают участие около 400 человек, из которых 250 депутатов различных уровней, а также представители диаспор из различных стран мира. "Никто не может говорить от имени крымско-татарского народа, делать заявления и выступления, кроме самого народа. Представительская функция есть только у законно избранных депутатов из числа крымских татар всех уровней, наделенных законным правом представлять интересы избирателей", - говорится в заявлении. Отмечается, что крымские татары, как и все жители Крыма, приняли участие в избрании своих представителей в депутатских корпусах, соответственно, наделили их представительными полномочиями. "Исходя из вышесказанного, только депутаты из числа крымских татар всех уровней, собравшись все вместе, могут принимать какие-либо заявления, обращения, резолюции и т.д. от имени крымско-татарского народа. Съезд – это единственная легитимная форма для отображения мнения крымско-татарского народа", - говорится в заявлении. При этом крымские татары призвали не отождествлять их с организацией "Меджлис крымско-татарского народа"*, лидеры которой покинули полуостров после 2014 года, переехав на Украину, и выступают от имени народа на различных международных площадках и официальных мероприятиях. "Лидеры запрещенной в Российской Федерации террористической организации "Меджлис"* не имеют ничего общего с крымскими татарами, которые сегодня проживают на своей родной земле, в российском Крыму. Все их провокационные заявления, высказывания воспринимаются крымскими татарами и крымчанами негативно", - говорится в заявлении.* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России
https://ria.ru/20240509/krym-1944849991.html
https://ria.ru/20240307/krym-1931804278.html
https://ria.ru/20240227/krym-1929557112.html
симферополь
россия
украина
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симферополь, россия, украина, республика крым, общество
Симферополь, Россия, Украина, Республика Крым, Общество
Крымские татары определили свой легитимный орган

Крымские татары определили съезд депутатов как единственный легитимный орган

© Фото : РИА Новости КрымУчастники съезда крымских татар в Симферополе
Участники съезда крымских татар в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : РИА Новости Крым
Участники съезда крымских татар в Симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Съезд депутатов Крыма различных уровней, избранных из числа крымских татар, определен как единственный легитимный орган для отображения мнения крымско-татарского народа, соответствующее заявление принято на общекрымском съезде, передает корреспондент РИА Новости.
В съезде крымских татар, который проходит во вторник в Симферополе, принимают участие около 400 человек, из которых 250 депутатов различных уровней, а также представители диаспор из различных стран мира.
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"Никто не может говорить от имени крымско-татарского народа, делать заявления и выступления, кроме самого народа. Представительская функция есть только у законно избранных депутатов из числа крымских татар всех уровней, наделенных законным правом представлять интересы избирателей", - говорится в заявлении.
Отмечается, что крымские татары, как и все жители Крыма, приняли участие в избрании своих представителей в депутатских корпусах, соответственно, наделили их представительными полномочиями.
"Исходя из вышесказанного, только депутаты из числа крымских татар всех уровней, собравшись все вместе, могут принимать какие-либо заявления, обращения, резолюции и т.д. от имени крымско-татарского народа. Съезд – это единственная легитимная форма для отображения мнения крымско-татарского народа", - говорится в заявлении.
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При этом крымские татары призвали не отождествлять их с организацией "Меджлис крымско-татарского народа"*, лидеры которой покинули полуостров после 2014 года, переехав на Украину, и выступают от имени народа на различных международных площадках и официальных мероприятиях.
"Лидеры запрещенной в Российской Федерации террористической организации "Меджлис"* не имеют ничего общего с крымскими татарами, которые сегодня проживают на своей родной земле, в российском Крыму. Все их провокационные заявления, высказывания воспринимаются крымскими татарами и крымчанами негативно", - говорится в заявлении.
* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России
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