https://ria.ru/20241217/kontsert-1989767301.html

Концерт в честь 90-летия Красноярского края прошел в Москве

Концерт в честь 90-летия Красноярского края прошел в Москве - РИА Новости, 17.12.2024

Концерт в честь 90-летия Красноярского края прошел в Москве

Красноярский филармонический русский оркестр имени А.Ю. Бардина и ведущие солисты Красноярска в честь 90-летия региона выступили с масштабным концертом в... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T18:34

2024-12-17T18:34

2024-12-17T18:35

красноярский край

москва

красноярск

михаил котюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/141516/80/1415168019_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f8b37dbabc45064a509a5ca6a3fa47bb.jpg

КРАСНОЯРСК, 17 дек - РИА Новости. Красноярский филармонический русский оркестр имени А.Ю. Бардина и ведущие солисты Красноярска в честь 90-летия региона выступили с масштабным концертом в международном доме музыки в Москве, сообщает пресс-служба губернатора. Красноярский филармонический русский оркестр имени А. Ю. Бардина – лауреат всероссийских и международных конкурсов. Входит в число ведущих оркестров русских народных инструментов страны. В 2022 году признан объектом культурного наследия региона. "Красноярский филармонический русский оркестр им. А.Ю. Бардина и ведущие солисты Красноярска выступили с концертом "Гордость земли родной" в Международном доме музыки. Программа была посвящена 90-летию со дня образования Красноярского края", - говорится в сообщении. На московской сцене филармонический русский оркестр представил уникальную программу, в которую вошли произведения красноярских авторов о культуре и традициях края, характере и душе сибиряков. Отмечается, что особыми гостями праздничного концерта стали сибиряки – участники СВО, которые проходят лечение в московском госпитале. Губернатор края Михаил Котюков пожелал им скорейшего выздоровления и поблагодарил медиков за оказанную помощь. "90 лет истории, 90 лет преодоления, 90 лет объединения ради достижения общих результатов и побед! Сегодня мы вспоминаем людей, которыми гордимся, вспоминаем их поступки и их труд. Это те красноярцы, благодаря которым с момента своего создания Красноярский край остается одним из самых крепких и сильных регионов", - сказал губернатор. "Сейчас наша страна преодолевает очередные испытания, но мы точно знаем, что, объединив усилия, добьемся результатов. А сибиряки, как в военные сороковые, снова показывают пример доблести, мужества, смелости, командного духа, которые невозможно сломить! В новом году все мы ждем нашей общей долгожданной победы, делаем все, чтобы она пришла как можно скорее. Мы вместе, мы сильные, мы победим!" - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20241212/kotyukov-1988870566.html

https://ria.ru/20241212/krasnoyarsk-1988866514.html

красноярский край

москва

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярский край, москва, красноярск, михаил котюков