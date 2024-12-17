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Американский чиновник заявил о непричастности США к убийству Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
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20:46 17.12.2024 (обновлено: 20:57 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989790310.html
Американский чиновник заявил о непричастности США к убийству Кириллова
Американский чиновник заявил о непричастности США к убийству Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
Американский чиновник заявил о непричастности США к убийству Кириллова
Неназванный высокопоставленный американский чиновник, заявление которого приводит агентство Франс Пресс, утверждает, что США не знали и не оказывали поддержку в РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T20:46
2024-12-17T20:57
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сша
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Неназванный высокопоставленный американский чиновник, заявление которого приводит агентство Франс Пресс, утверждает, что США не знали и не оказывали поддержку в убийстве в Москве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова."США не знали об операции заранее, и мы не поддерживаем и не помогаем таким видам деятельности", - сказал анонимный чиновник агентству.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в украинской службе безопасности выступило с утверждением, что взрыв, при котором погиб Кириллов, организован Службой безопасности Украины.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что расследование только началось, но враги России уже заявили о своей причастности.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989765052.html
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в мире, россия, москва, сша, игорь кириллов, дмитрий медведев, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Москва, США, Игорь Кириллов, Дмитрий Медведев, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ)
Американский чиновник заявил о непричастности США к убийству Кириллова

Анонимный американский чиновник заявил о непричастности США к убийству Кириллова

© Фото : Минобороны РоссииИгорь Кириллов
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Минобороны России
Игорь Кириллов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Неназванный высокопоставленный американский чиновник, заявление которого приводит агентство Франс Пресс, утверждает, что США не знали и не оказывали поддержку в убийстве в Москве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
"США не знали об операции заранее, и мы не поддерживаем и не помогаем таким видам деятельности", - сказал анонимный чиновник агентству.
Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Тела генерала Кириллова и его помощника увезли с места преступления
Вчера, 18:20
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в украинской службе безопасности выступило с утверждением, что взрыв, при котором погиб Кириллов, организован Службой безопасности Украины.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что расследование только началось, но враги России уже заявили о своей причастности.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Доказательства Кириллова оказались слишком болезненными, заявил Мирошник
Вчера, 11:35
 
В миреРоссияМоскваСШАИгорь КирилловДмитрий МедведевВойска РХБЗСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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