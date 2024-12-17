https://ria.ru/20241217/kirillov-1989790310.html

Американский чиновник заявил о непричастности США к убийству Кириллова

Американский чиновник заявил о непричастности США к убийству Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024

Американский чиновник заявил о непричастности США к убийству Кириллова

Неназванный высокопоставленный американский чиновник, заявление которого приводит агентство Франс Пресс, утверждает, что США не знали и не оказывали поддержку в РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T20:46

2024-12-17T20:46

2024-12-17T20:57

в мире

россия

москва

сша

игорь кириллов

дмитрий медведев

войска рхбз

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989609607_129:0:1080:535_1920x0_80_0_0_7e02617443c110679a4bc0a4e38bc6fe.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Неназванный высокопоставленный американский чиновник, заявление которого приводит агентство Франс Пресс, утверждает, что США не знали и не оказывали поддержку в убийстве в Москве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова."США не знали об операции заранее, и мы не поддерживаем и не помогаем таким видам деятельности", - сказал анонимный чиновник агентству.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в украинской службе безопасности выступило с утверждением, что взрыв, при котором погиб Кириллов, организован Службой безопасности Украины.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что расследование только началось, но враги России уже заявили о своей причастности.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989765052.html

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989637805.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, сша, игорь кириллов, дмитрий медведев, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф)