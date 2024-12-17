https://ria.ru/20241217/kirillov-1989781136.html
Оперативники работали на месте гибели Кириллова 11 часов
Оперативники работали на месте гибели Кириллова 11 часов - РИА Новости, 17.12.2024
Оперативники работали на месте гибели Кириллова 11 часов
Сотрудники правоохранительных органов во вторник 11 часов работали на месте взрыва на юго-востоке Москвы, при котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T19:36
2024-12-17T19:36
2024-12-17T19:50
происшествия
игорь кириллов
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов во вторник 11 часов работали на месте взрыва на юго-востоке Москвы, при котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Жительница соседнего дома рассказала ранее РИА Новости, что услышала взрыв в 6.12 утра по московскому времени, после чего на место прибыли сотрудники оперативных служб и следственного комитета. Как сообщалось, за время работы место ЧП было обследовано и проверено роботом-сапером, были собраны вещдоки, обследован автомобиль каршеринга и предполагаемая служебная машина погибшего.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989721947.html
РИА Новости
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Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва на Рязанском проспекте
Сотрудники правоохранительных органов во вторник 11 часов работали на месте взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ Кириллов, передает корреспондент РИА Новости.
2024-12-17T19:36
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, игорь кириллов, взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Игорь Кириллов, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Оперативники работали на месте гибели Кириллова 11 часов
Оперативники 11 часов работали на месте гибели генерала Кириллова