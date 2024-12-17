https://ria.ru/20241217/kirillov-1989766315.html

Миссия России в ООН призвала наказать ответственных за убийство Кириллова

Миссия России в ООН призвала наказать ответственных за убийство Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024

Миссия России в ООН призвала наказать ответственных за убийство Кириллова

Россия обязательно поднимет вопрос о теракте против начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова на заседании Совбеза ООН по Украине 20... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T18:27

2024-12-17T18:27

2024-12-17T19:12

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ООН, 17 дек – РИА Новости. Россия обязательно поднимет вопрос о теракте против начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова на заседании Совбеза ООН по Украине 20 декабря, сообщил во вторник первый зампостпреда миссии РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале."Ответственные за это преступление должны понести заслуженное наказание и столкнуться с недвусмысленным осуждением всего международного сообщества", – сообщил Полянский.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в украинской службе безопасности выступило с утверждением, что взрыв, при котором погиб Кириллов, организован Службой безопасности Украины.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что расследование только началось, но враги России уже заявили о своей причастности.

https://ria.ru/20241217/vzryv-1989706566.html

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989721947.html

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россия, оон, украина, игорь кириллов, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий медведев, дмитрий полянский, москва