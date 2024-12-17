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Миссия России в ООН призвала наказать ответственных за убийство Кириллова
Миссия России в ООН призвала наказать ответственных за убийство Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
Миссия России в ООН призвала наказать ответственных за убийство Кириллова
Россия обязательно поднимет вопрос о теракте против начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова на заседании Совбеза ООН по Украине 20... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T18:27
2024-12-17T18:27
2024-12-17T19:12
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игорь кириллов
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий медведев
дмитрий полянский
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ООН, 17 дек – РИА Новости. Россия обязательно поднимет вопрос о теракте против начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова на заседании Совбеза ООН по Украине 20 декабря, сообщил во вторник первый зампостпреда миссии РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале."Ответственные за это преступление должны понести заслуженное наказание и столкнуться с недвусмысленным осуждением всего международного сообщества", – сообщил Полянский.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в украинской службе безопасности выступило с утверждением, что взрыв, при котором погиб Кириллов, организован Службой безопасности Украины.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что расследование только началось, но враги России уже заявили о своей причастности.
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россия, оон, украина, игорь кириллов, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий медведев, дмитрий полянский, москва
Россия, ООН, Украина, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Дмитрий Медведев, Дмитрий Полянский, Москва
Миссия России в ООН призвала наказать ответственных за убийство Кириллова
Полянский заявил, что виновных в убийстве Кириллова надо наказать