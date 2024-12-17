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Миссия России в ООН призвала наказать ответственных за убийство Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
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18:27 17.12.2024 (обновлено: 19:12 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989766315.html
Миссия России в ООН призвала наказать ответственных за убийство Кириллова
Миссия России в ООН призвала наказать ответственных за убийство Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
Миссия России в ООН призвала наказать ответственных за убийство Кириллова
Россия обязательно поднимет вопрос о теракте против начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова на заседании Совбеза ООН по Украине 20... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T18:27
2024-12-17T19:12
россия
оон
украина
игорь кириллов
войска рхбз
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дмитрий медведев
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ООН, 17 дек – РИА Новости. Россия обязательно поднимет вопрос о теракте против начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова на заседании Совбеза ООН по Украине 20 декабря, сообщил во вторник первый зампостпреда миссии РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале."Ответственные за это преступление должны понести заслуженное наказание и столкнуться с недвусмысленным осуждением всего международного сообщества", – сообщил Полянский.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в украинской службе безопасности выступило с утверждением, что взрыв, при котором погиб Кириллов, организован Службой безопасности Украины.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что расследование только началось, но враги России уже заявили о своей причастности.
https://ria.ru/20241217/vzryv-1989706566.html
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россия, оон, украина, игорь кириллов, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий медведев, дмитрий полянский, москва
Россия, ООН, Украина, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Дмитрий Медведев, Дмитрий Полянский, Москва
Миссия России в ООН призвала наказать ответственных за убийство Кириллова

Полянский заявил, что виновных в убийстве Кириллова надо наказать

© Фото : Минобороны РоссииНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Минобороны России
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Архивное фото
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ООН, 17 дек – РИА Новости. Россия обязательно поднимет вопрос о теракте против начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова на заседании Совбеза ООН по Украине 20 декабря, сообщил во вторник первый зампостпреда миссии РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
"Ответственные за это преступление должны понести заслуженное наказание и столкнуться с недвусмысленным осуждением всего международного сообщества", – сообщил Полянский.
Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Момент взрыва, при котором погиб Кириллов, попал на видео
Вчера, 14:53
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в украинской службе безопасности выступило с утверждением, что взрыв, при котором погиб Кириллов, организован Службой безопасности Украины.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что расследование только началось, но враги России уже заявили о своей причастности.
Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Генерал Кириллов перед гибелью говорил, что на него началась охота
Вчера, 15:55
 
РоссияООНУкраинаИгорь КирилловВойска РХБЗСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий МедведевДмитрий ПолянскийМосква
 
 
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