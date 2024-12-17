https://ria.ru/20241217/kirillov-1989765973.html

Россия поднимет вопрос об убийстве Кириллова на заседании СБ ООН

Россия поднимет вопрос об убийстве Кириллова на заседании СБ ООН - РИА Новости, 17.12.2024

Россия поднимет вопрос об убийстве Кириллова на заседании СБ ООН

Россия поднимет вопрос об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова на заседании Совета Безопасности ООН, заявил первый зампостпреда при РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T18:26

2024-12-17T18:26

2024-12-17T19:42

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дмитрий полянский

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ООН, 17 дек — РИА Новости. Россия поднимет вопрос об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова на заседании Совета Безопасности ООН, заявил первый зампостпреда при всемирной организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале."Мы обязательно поднимем вопрос о теракте в отношении Игоря Кириллова на запрошенном нами на 20 декабря заседании СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину и их влиянии на перспективы мирного урегулирования кризиса", — сказал он.Как подчеркнул дипломат, ответственные за это преступление должны понести заслуженное наказание и подвергнуться осуждению со стороны международного сообщества.Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. ЧП произошло во вторник, около шести утра. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".Начальник войск РХБЗ получил известность после начала специальной военной операции. На брифингах он обвинял США, другие западные страны и киевский режим в подготовке провокаций с отравляющими веществами и планов создания "грязной бомбы" для дискредитации России. Каждое выступление Кириллова имело прочную доказательную базу и было подкреплено документально.Помимо этого, генерал был одним из создателей вакцины "Спутник V" против коронавируса.

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Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте 2024-12-17T18:26 true PT0M22S

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