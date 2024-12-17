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Тела генерала Кириллова и его помощника увезли с места преступления

Тела генерала Кириллова и его помощника увезли с места преступления - РИА Новости, 17.12.2024

Тела генерала Кириллова и его помощника увезли с места преступления

Тела начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника увезли с места преступления на Рязанском проспекте в Москве, передает... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T18:20

2024-12-17T18:20

2024-12-17T18:28

москва

взрыв на рязанском проспекте в москве

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

игорь кириллов

войска рхбз

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Тела начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника увезли с места преступления на Рязанском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости.На месте происшествия продолжают работать следователи, криминалисты и оперативные службы, специалисты изучают и собирают улики.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в украинской службе безопасности выступило с утверждением, что взрыв, при котором погиб Кириллов, организован Службой безопасности Украины.

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москва, взрыв на рязанском проспекте в москве, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), игорь кириллов, войска рхбз