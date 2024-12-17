https://ria.ru/20241217/kirillov-1989765052.html
Тела генерала Кириллова и его помощника увезли с места преступления
Тела генерала Кириллова и его помощника увезли с места преступления - РИА Новости, 17.12.2024
Тела генерала Кириллова и его помощника увезли с места преступления
Тела начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника увезли с места преступления на Рязанском проспекте в Москве, передает... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T18:20
2024-12-17T18:20
2024-12-17T18:28
москва
взрыв на рязанском проспекте в москве
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
игорь кириллов
войска рхбз
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Тела начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника увезли с места преступления на Рязанском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости.На месте происшествия продолжают работать следователи, криминалисты и оперативные службы, специалисты изучают и собирают улики.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в украинской службе безопасности выступило с утверждением, что взрыв, при котором погиб Кириллов, организован Службой безопасности Украины.
https://ria.ru/20241217/vyzhivshiy-1989722323.html
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москва, взрыв на рязанском проспекте в москве, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), игорь кириллов, войска рхбз
Москва, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Игорь Кириллов, Войска РХБЗ
Тела генерала Кириллова и его помощника увезли с места преступления
Тела Кириллова и его помощника увезли с места взрыва на Рязанском проспекте