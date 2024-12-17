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Генерал Кириллов перед гибелью говорил, что на него началась охота - РИА Новости, 17.12.2024
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15:55 17.12.2024 (обновлено: 19:42 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989721947.html
Генерал Кириллов перед гибелью говорил, что на него началась охота
Генерал Кириллов перед гибелью говорил, что на него началась охота - РИА Новости, 17.12.2024
Генерал Кириллов перед гибелью говорил, что на него началась охота
Погибший при взрыве в Москве начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов рассказывал, что за ним началась охота, сообщил его друг, губернатор Костромской области Сергей РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:55
2024-12-17T19:42
костромская область
москва
россия
сергей ситников
игорь кириллов
следственный комитет россии (ск рф)
войска рхбз
взрыв на рязанском проспекте в москве
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Погибший при взрыве в Москве начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов рассказывал, что за ним началась охота, сообщил его друг, губернатор Костромской области Сергей Ситников в Telegram-канале.&quot;Некоторое время назад он мне сказал, что его уже предупредили о том, что охота на него началась. Без сомнения, это связано с тем, что под его руководством была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях, в том числе на территории Украины&quot;, — заявил Ситников в видеосообщении.Он выразил уверенность, что будут предприняты все усилия для раскрытия преступления, а виновные понесут наказание.Ситников напомнил, что они с Кирилловым были земляками, товарищами и друзьями, генерал носил звание почетного гражданина Костромской области. Губернатор выразил соболезнования жене погибшего Светлане, его сыновьям, а также всем родным и близким.Глава региона рассказал, что его товарищ с детства хотел служить Родине. Именно поэтому он поступил в Клуб юных летчиков, космонавтов и десантников, получил военное образование, отправился служить.&quot;Я был особо восхищен его работой, когда он стал начальником академии РХБ защиты. Академия в то время находилась не в самом легком состоянии. На протяжении нескольких лет сокращался прием и выпуск из академии. За очень короткое время Игорь Анатольевич смог поднять академию до высочайшего уровня, когда, помимо высоких приемов, отличной учебной работы, началась серьезная научная деятельность военно-технической отрасли&quot;, — отметил Ситников.Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. ЧП произошло во вторник, около шести утра. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".Кириллов получил известность после начала специальной военной операции. На своих брифингах он доказательно обвинял США, другие западные страны и киевский режим в подготовке провокаций с отравляющими веществами и планов создания "грязной бомбы" для дискредитации России. Каждое выступление Кириллова имело прочную доказательную базу и было подкреплено документально.Помимо этого, генерал был одним из создателей вакцины "Спутник V" против коронавируса.
https://ria.ru/20241217/vzryv-1989685143.html
костромская область
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Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте
Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте
2024-12-17T15:55
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Кадры с места взрыва, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов
СК публикует оперативное видео с места, где при взрыве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов
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костромская область, москва, россия, сергей ситников, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве
Костромская область, Москва, Россия, Сергей Ситников, Игорь Кириллов, Следственный комитет России (СК РФ), Войска РХБЗ, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Генерал Кириллов перед гибелью говорил, что на него началась охота

Губернатор Ситников заявил, что Кириллов рассказывал о начавшейся за ним охоте

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Погибший при взрыве в Москве начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов рассказывал, что за ним началась охота, сообщил его друг, губернатор Костромской области Сергей Ситников в Telegram-канале.
«

"Некоторое время назад он мне сказал, что его уже предупредили о том, что охота на него началась. Без сомнения, это связано с тем, что под его руководством была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях, в том числе на территории Украины", — заявил Ситников в видеосообщении.

Он выразил уверенность, что будут предприняты все усилия для раскрытия преступления, а виновные понесут наказание.
Ситников напомнил, что они с Кирилловым были земляками, товарищами и друзьями, генерал носил звание почетного гражданина Костромской области. Губернатор выразил соболезнования жене погибшего Светлане, его сыновьям, а также всем родным и близким.
Глава региона рассказал, что его товарищ с детства хотел служить Родине. Именно поэтому он поступил в Клуб юных летчиков, космонавтов и десантников, получил военное образование, отправился служить.
«

"Я был особо восхищен его работой, когда он стал начальником академии РХБ защиты. Академия в то время находилась не в самом легком состоянии. На протяжении нескольких лет сокращался прием и выпуск из академии. За очень короткое время Игорь Анатольевич смог поднять академию до высочайшего уровня, когда, помимо высоких приемов, отличной учебной работы, началась серьезная научная деятельность военно-технической отрасли", — отметил Ситников.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Появились подробности о погибшем при взрыве помощнике Кириллова
Вчера, 13:55

Убийство генерала Кириллова

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. ЧП произошло во вторник, около шести утра. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
Кириллов получил известность после начала специальной военной операции. На своих брифингах он доказательно обвинял США, другие западные страны и киевский режим в подготовке провокаций с отравляющими веществами и планов создания "грязной бомбы" для дискредитации России. Каждое выступление Кириллова имело прочную доказательную базу и было подкреплено документально.
Помимо этого, генерал был одним из создателей вакцины "Спутник V" против коронавируса.
Кадры с места убийства начальника войск РХБЗ России Кириллова
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Рано утром на Рязанском проспекте было приведено в действие взрывное устройство.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Рано утром на Рязанском проспекте было приведено в действие взрывное устройство.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным Следственного комитета России, взрывчатку заложили в самокат.

Взрыв около жилого дома на Рязанском проспекте

По данным Следственного комитета России, взрывчатку заложили в самокат.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда Российской Федерации. Кириллову было 54 года.

Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда Российской Федерации. Кириллову было 54 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Он проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые осуществляют на Украине близкие к Пентагону компании.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Он проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые осуществляют на Украине близкие к Пентагону компании.

© РИА Новости / Максим Блинов
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6 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным Reuters, Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб.

Робот-сапер на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

По данным Reuters, Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб.

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

СК России завел уголовное дело по трем статьям: о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

СК России завел уголовное дело по трем статьям: о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.

Стекла дома, выбитые взрывной волной на Рязанском проспекте

На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 9

Рано утром на Рязанском проспекте было приведено в действие взрывное устройство.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 9

По данным Следственного комитета России, взрывчатку заложили в самокат.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 9

Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 9

Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда Российской Федерации. Кириллову было 54 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 9

Он проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые осуществляют на Украине близкие к Пентагону компании.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 9

По данным Reuters, Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 9

СК России завел уголовное дело по трем статьям: о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Костромская областьМоскваРоссияСергей СитниковИгорь КирилловСледственный комитет России (СК РФ)Войска РХБЗВзрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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