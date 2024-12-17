https://ria.ru/20241217/kirillov-1989721947.html

Генерал Кириллов перед гибелью говорил, что на него началась охота

Генерал Кириллов перед гибелью говорил, что на него началась охота - РИА Новости, 17.12.2024

Генерал Кириллов перед гибелью говорил, что на него началась охота

Погибший при взрыве в Москве начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов рассказывал, что за ним началась охота, сообщил его друг, губернатор Костромской области Сергей РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T15:55

2024-12-17T15:55

2024-12-17T19:42

костромская область

москва

россия

сергей ситников

игорь кириллов

следственный комитет россии (ск рф)

войска рхбз

взрыв на рязанском проспекте в москве

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Погибший при взрыве в Москве начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов рассказывал, что за ним началась охота, сообщил его друг, губернатор Костромской области Сергей Ситников в Telegram-канале."Некоторое время назад он мне сказал, что его уже предупредили о том, что охота на него началась. Без сомнения, это связано с тем, что под его руководством была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях, в том числе на территории Украины", — заявил Ситников в видеосообщении.Он выразил уверенность, что будут предприняты все усилия для раскрытия преступления, а виновные понесут наказание.Ситников напомнил, что они с Кирилловым были земляками, товарищами и друзьями, генерал носил звание почетного гражданина Костромской области. Губернатор выразил соболезнования жене погибшего Светлане, его сыновьям, а также всем родным и близким.Глава региона рассказал, что его товарищ с детства хотел служить Родине. Именно поэтому он поступил в Клуб юных летчиков, космонавтов и десантников, получил военное образование, отправился служить."Я был особо восхищен его работой, когда он стал начальником академии РХБ защиты. Академия в то время находилась не в самом легком состоянии. На протяжении нескольких лет сокращался прием и выпуск из академии. За очень короткое время Игорь Анатольевич смог поднять академию до высочайшего уровня, когда, помимо высоких приемов, отличной учебной работы, началась серьезная научная деятельность военно-технической отрасли", — отметил Ситников.Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. ЧП произошло во вторник, около шести утра. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".Кириллов получил известность после начала специальной военной операции. На своих брифингах он доказательно обвинял США, другие западные страны и киевский режим в подготовке провокаций с отравляющими веществами и планов создания "грязной бомбы" для дискредитации России. Каждое выступление Кириллова имело прочную доказательную базу и было подкреплено документально.Помимо этого, генерал был одним из создателей вакцины "Спутник V" против коронавируса.

https://ria.ru/20241217/vzryv-1989685143.html

костромская область

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Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте 2024-12-17T15:55 true PT0M22S

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