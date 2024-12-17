https://ria.ru/20241217/kirillov-1989704490.html
Очевидица рассказала подробности о взрыве на Рязанском проспекте
Очевидица рассказала подробности о взрыве на Рязанском проспекте - РИА Новости, 17.12.2024
Очевидица рассказала подробности о взрыве на Рязанском проспекте
Взрыв самоката, от которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, был слышен за два километра, сообщила РИА Новости жительница... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:49
2024-12-17T14:49
2024-12-17T14:59
происшествия
россия
москва
игорь кириллов
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Взрыв самоката, от которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, был слышен за два километра, сообщила РИА Новости жительница соседней улицы. По словам очевидицы, которая живет в многоэтажке на 2-й Карачаровской улице, взрыв был слышен в их квартире около шести утра. "Мы живём достаточно далеко от этого места, но было слышно все", - сказала она. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.
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Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте
Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте
2024-12-17T14:49
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происшествия, россия, москва, игорь кириллов, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Россия, Москва, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Очевидица рассказала подробности о взрыве на Рязанском проспекте
Взрыв самоката, от которого погиб генерал Кириллов, был слышен за два километра