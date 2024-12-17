Погиб генерал Кириллов. Чем известен начальник войск РХБЗ
Взрыв около жилого дома на Рязанском проспекте
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. В результате теракта в Москве во вторник погиб начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Заложенная в припаркованный рядом с домом Кириллова самокат бомба унесла жизнь известного российского военачальника, одного из создателей вакцины "Спутник V" против коронавируса, яркого обличителя США в планах создания биологического оружия и подготовки провокаций.
Предупреждал провокации
Игорь Кириллов стал широко известен сразу после начала специальной военной операции (СВО) благодаря многочисленным брифингам, на которых он доказательно обвинял США, их западных партнеров, а также киевский режим в подготовке провокаций с отравляющими веществами и планов создания "грязной бомбы" для дискредитации России и целей специальной военной операции. Каждое выступление Кириллова имело крепкую доказательную базу и было подкреплено документально.
Огромное внимание во время брифингов уделялось разоблачению военно-биологической деятельности США. Кириллов рассказывал о лабораториях Пентагона на Украине, в Грузии, в Молдавии, по всему периметру границ России. Генерал акцентировал внимание на крайне опасных патогенах, над которыми работали в этих лабораториях, опасности их утечки, чем это грозило и сейчас грозит всему миру. Кириллов при этом называл имена вовлечённых в эту деятельность высокопоставленных американцев - среди них и сын действующего президента США Хантер Байден.
Вакцина "Спутник V"
Кириллов принимал активное участие в создании отечественных средств диагностики и профилактики коронавирусной инфекции. Как рассказывал ранее сам генерал, войска РХБЗ с первых дней пандемии в 2020 году включились в борьбу с COVID-19. Военные так же, как и врачи, работали в "красной зоне", не раз рисковали здоровьем и собственной жизнью, отмечал он. Уникальный коллекционный фонд патогенных микроорганизмов и научный потенциал войск РХБЗ обеспечил разработку тест-системы для выявления коронавируса.
Совместно с Центром имени Гамалеи в кратчайшие сроки была создана отечественная рекомбинантная вакцина "Спутник V". Это было сделано с использованием ранее разработанной технологической платформы, а также подходам к доклинической и клинической оценке средств профилактики.
Жизненный путь
Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. В 1991 году он окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, после начал службу в должности командира взвода в Западной группе войск в Германии и Московском военном округе. К 2009 году последовательно прошел должности от командира роты до командира отдельной бригады РХБ защиты.
В 2007 году Кириллов окончил Военную академию радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Тимошенко. С 2009 по 2014 год служил на различных должностях в управлении начальника войск РХБЗ. С сентября 2014 года по апрель 2017 года Кириллов был начальником Военной академии РХБ защиты имени Маршала Тимошенко. В апреле 2017 года его назначили начальником войск РХБЗ Вооруженных Сил Российской Федерации
Кириллов награждён государственными и ведомственными наградами Минобороны РФ, ему было присвоено звание Героя труда Российской Федерации. Кириллов был женат и имел двоих сыновей.
Биография Игоря Кириллова
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