Рейтинг@Mail.ru
Погиб генерал Кириллов. Чем известен начальник войск РХБЗ - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 17.12.2024 (обновлено: 12:33 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html
Погиб генерал Кириллов. Чем известен начальник войск РХБЗ
Погиб генерал Кириллов. Чем известен начальник войск РХБЗ - РИА Новости, 17.12.2024
Погиб генерал Кириллов. Чем известен начальник войск РХБЗ
В результате теракта в Москве во вторник погиб начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Игорь РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:22
2024-12-17T12:33
россия
сша
москва
игорь кириллов
хантер байден
войска рхбз
министерство обороны сша
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989610690_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_8c9511e1f8a5f76265d0ffa724b58fcd.jpg
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. В результате теракта в Москве во вторник погиб начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Заложенная в припаркованный рядом с домом Кириллова самокат бомба унесла жизнь известного российского военачальника, одного из создателей вакцины "Спутник V" против коронавируса, яркого обличителя США в планах создания биологического оружия и подготовки провокаций.Предупреждал провокации Игорь Кириллов стал широко известен сразу после начала специальной военной операции (СВО) благодаря многочисленным брифингам, на которых он доказательно обвинял США, их западных партнеров, а также киевский режим в подготовке провокаций с отравляющими веществами и планов создания "грязной бомбы" для дискредитации России и целей специальной военной операции. Каждое выступление Кириллова имело крепкую доказательную базу и было подкреплено документально. Огромное внимание во время брифингов уделялось разоблачению военно-биологической деятельности США. Кириллов рассказывал о лабораториях Пентагона на Украине, в Грузии, в Молдавии, по всему периметру границ России. Генерал акцентировал внимание на крайне опасных патогенах, над которыми работали в этих лабораториях, опасности их утечки, чем это грозило и сейчас грозит всему миру. Кириллов при этом называл имена вовлечённых в эту деятельность высокопоставленных американцев - среди них и сын действующего президента США Хантер Байден. Вакцина "Спутник V" Кириллов принимал активное участие в создании отечественных средств диагностики и профилактики коронавирусной инфекции. Как рассказывал ранее сам генерал, войска РХБЗ с первых дней пандемии в 2020 году включились в борьбу с COVID-19. Военные так же, как и врачи, работали в "красной зоне", не раз рисковали здоровьем и собственной жизнью, отмечал он. Уникальный коллекционный фонд патогенных микроорганизмов и научный потенциал войск РХБЗ обеспечил разработку тест-системы для выявления коронавируса. Совместно с Центром имени Гамалеи в кратчайшие сроки была создана отечественная рекомбинантная вакцина "Спутник V". Это было сделано с использованием ранее разработанной технологической платформы, а также подходам к доклинической и клинической оценке средств профилактики. Жизненный путь Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. В 1991 году он окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, после начал службу в должности командира взвода в Западной группе войск в Германии и Московском военном округе. К 2009 году последовательно прошел должности от командира роты до командира отдельной бригады РХБ защиты. В 2007 году Кириллов окончил Военную академию радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Тимошенко. С 2009 по 2014 год служил на различных должностях в управлении начальника войск РХБЗ. С сентября 2014 года по апрель 2017 года Кириллов был начальником Военной академии РХБ защиты имени Маршала Тимошенко. В апреле 2017 года его назначили начальником войск РХБЗ Вооруженных Сил Российской Федерации Кириллов награждён государственными и ведомственными наградами Минобороны РФ, ему было присвоено звание Героя труда Российской Федерации. Кириллов был женат и имел двоих сыновей.
https://ria.ru/20241217/vzryv-1989627883.html
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989602601.html
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989606038.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989610690_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_91e98236f52aba07b67c520cc3572c9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, игорь кириллов, хантер байден, войска рхбз, министерство обороны сша, происшествия, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19
Россия, США, Москва, Игорь Кириллов, Хантер Байден, Войска РХБЗ, Министерство обороны США, Происшествия, Вакцина "Спутник V", Коронавирус COVID-19

Погиб генерал Кириллов. Чем известен начальник войск РХБЗ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВзрыв около жилого дома на Рязанском проспекте
Взрыв около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Взрыв около жилого дома на Рязанском проспекте
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. В результате теракта в Москве во вторник погиб начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Заложенная в припаркованный рядом с домом Кириллова самокат бомба унесла жизнь известного российского военачальника, одного из создателей вакцины "Спутник V" против коронавируса, яркого обличителя США в планах создания биологического оружия и подготовки провокаций.

Предупреждал провокации

Игорь Кириллов стал широко известен сразу после начала специальной военной операции (СВО) благодаря многочисленным брифингам, на которых он доказательно обвинял США, их западных партнеров, а также киевский режим в подготовке провокаций с отравляющими веществами и планов создания "грязной бомбы" для дискредитации России и целей специальной военной операции. Каждое выступление Кириллова имело крепкую доказательную базу и было подкреплено документально.
Огромное внимание во время брифингов уделялось разоблачению военно-биологической деятельности США. Кириллов рассказывал о лабораториях Пентагона на Украине, в Грузии, в Молдавии, по всему периметру границ России. Генерал акцентировал внимание на крайне опасных патогенах, над которыми работали в этих лабораториях, опасности их утечки, чем это грозило и сейчас грозит всему миру. Кириллов при этом называл имена вовлечённых в эту деятельность высокопоставленных американцев - среди них и сын действующего президента США Хантер Байден.
Кадры с места взрыва, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Кириллов был неудобной фигурой для Европы и США, заявил депутат Журавлев
Вчера, 11:05

Вакцина "Спутник V"

Кириллов принимал активное участие в создании отечественных средств диагностики и профилактики коронавирусной инфекции. Как рассказывал ранее сам генерал, войска РХБЗ с первых дней пандемии в 2020 году включились в борьбу с COVID-19. Военные так же, как и врачи, работали в "красной зоне", не раз рисковали здоровьем и собственной жизнью, отмечал он. Уникальный коллекционный фонд патогенных микроорганизмов и научный потенциал войск РХБЗ обеспечил разработку тест-системы для выявления коронавируса.
Совместно с Центром имени Гамалеи в кратчайшие сроки была создана отечественная рекомбинантная вакцина "Спутник V". Это было сделано с использованием ранее разработанной технологической платформы, а также подходам к доклинической и клинической оценке средств профилактики.
Место происшествия, где было приведено в действие взрывное устройство, на Рязанском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
В СФ назвали гибель начальника войск РХБЗ Кириллова невосполнимой потерей
Вчера, 09:15

Жизненный путь

Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. В 1991 году он окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, после начал службу в должности командира взвода в Западной группе войск в Германии и Московском военном округе. К 2009 году последовательно прошел должности от командира роты до командира отдельной бригады РХБ защиты.
В 2007 году Кириллов окончил Военную академию радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Тимошенко. С 2009 по 2014 год служил на различных должностях в управлении начальника войск РХБЗ. С сентября 2014 года по апрель 2017 года Кириллов был начальником Военной академии РХБ защиты имени Маршала Тимошенко. В апреле 2017 года его назначили начальником войск РХБЗ Вооруженных Сил Российской Федерации
Кириллов награждён государственными и ведомственными наградами Минобороны РФ, ему было присвоено звание Героя труда Российской Федерации. Кириллов был женат и имел двоих сыновей.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Биография Игоря Кириллова
Вчера, 11:36
 
РоссияСШАМоскваИгорь КирилловХантер БайденВойска РХБЗМинистерство обороны СШАПроисшествияВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала