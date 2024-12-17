https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html

Погиб генерал Кириллов. Чем известен начальник войск РХБЗ

Погиб генерал Кириллов. Чем известен начальник войск РХБЗ - РИА Новости, 17.12.2024

Погиб генерал Кириллов. Чем известен начальник войск РХБЗ

В результате теракта в Москве во вторник погиб начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Игорь РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:22

2024-12-17T12:22

2024-12-17T12:33

россия

сша

москва

игорь кириллов

хантер байден

войска рхбз

министерство обороны сша

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989610690_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_8c9511e1f8a5f76265d0ffa724b58fcd.jpg

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. В результате теракта в Москве во вторник погиб начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Заложенная в припаркованный рядом с домом Кириллова самокат бомба унесла жизнь известного российского военачальника, одного из создателей вакцины "Спутник V" против коронавируса, яркого обличителя США в планах создания биологического оружия и подготовки провокаций.Предупреждал провокации Игорь Кириллов стал широко известен сразу после начала специальной военной операции (СВО) благодаря многочисленным брифингам, на которых он доказательно обвинял США, их западных партнеров, а также киевский режим в подготовке провокаций с отравляющими веществами и планов создания "грязной бомбы" для дискредитации России и целей специальной военной операции. Каждое выступление Кириллова имело крепкую доказательную базу и было подкреплено документально. Огромное внимание во время брифингов уделялось разоблачению военно-биологической деятельности США. Кириллов рассказывал о лабораториях Пентагона на Украине, в Грузии, в Молдавии, по всему периметру границ России. Генерал акцентировал внимание на крайне опасных патогенах, над которыми работали в этих лабораториях, опасности их утечки, чем это грозило и сейчас грозит всему миру. Кириллов при этом называл имена вовлечённых в эту деятельность высокопоставленных американцев - среди них и сын действующего президента США Хантер Байден. Вакцина "Спутник V" Кириллов принимал активное участие в создании отечественных средств диагностики и профилактики коронавирусной инфекции. Как рассказывал ранее сам генерал, войска РХБЗ с первых дней пандемии в 2020 году включились в борьбу с COVID-19. Военные так же, как и врачи, работали в "красной зоне", не раз рисковали здоровьем и собственной жизнью, отмечал он. Уникальный коллекционный фонд патогенных микроорганизмов и научный потенциал войск РХБЗ обеспечил разработку тест-системы для выявления коронавируса. Совместно с Центром имени Гамалеи в кратчайшие сроки была создана отечественная рекомбинантная вакцина "Спутник V". Это было сделано с использованием ранее разработанной технологической платформы, а также подходам к доклинической и клинической оценке средств профилактики. Жизненный путь Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. В 1991 году он окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, после начал службу в должности командира взвода в Западной группе войск в Германии и Московском военном округе. К 2009 году последовательно прошел должности от командира роты до командира отдельной бригады РХБ защиты. В 2007 году Кириллов окончил Военную академию радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Тимошенко. С 2009 по 2014 год служил на различных должностях в управлении начальника войск РХБЗ. С сентября 2014 года по апрель 2017 года Кириллов был начальником Военной академии РХБ защиты имени Маршала Тимошенко. В апреле 2017 года его назначили начальником войск РХБЗ Вооруженных Сил Российской Федерации Кириллов награждён государственными и ведомственными наградами Минобороны РФ, ему было присвоено звание Героя труда Российской Федерации. Кириллов был женат и имел двоих сыновей.

https://ria.ru/20241217/vzryv-1989627883.html

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989602601.html

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989606038.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, москва, игорь кириллов, хантер байден, войска рхбз, министерство обороны сша, происшествия, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19