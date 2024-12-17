https://ria.ru/20241217/kirillov-1989646846.html

США дали прямое согласие на убийство Кириллова, заявил Миронов

США дали прямое согласие на убийство Кириллова, заявил Миронов - РИА Новости, 17.12.2024

США дали прямое согласие на убийство Кириллова, заявил Миронов

Соединённые Штаты Америки дали прямое согласие на убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, и это не должно остаться без ответа, считает лидер партии... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:11

2024-12-17T12:11

2024-12-17T12:11

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игорь кириллов

сергей миронов

владимир зеленский

войска рхбз

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Соединённые Штаты Америки дали прямое согласие на убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, и это не должно остаться без ответа, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. "Начальник войск РХБЗ был убит за то, что обнародовал правду о военных преступлениях киевского режима. Правду об американских биолабораториях на Украине и в других странах. Не сомневаюсь, что США дали прямое согласие на его убийство. И это не должно остаться без ответа", - сообщил он в своем Telegram-канале. По мнению парламентария, "террористический режим" Владимира Зеленского в агонии, и это самое опасное состояние, которое пора прекратить. "Орешник", "Кинжал", пуля или яд – не имеет значения, но конец у террористов должен быть только один", - отметил он.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989632741.html

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россия, москва, украина, игорь кириллов, сергей миронов, владимир зеленский, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф)