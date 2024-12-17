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США дали прямое согласие на убийство Кириллова, заявил Миронов - РИА Новости, 17.12.2024
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12:11 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989646846.html
США дали прямое согласие на убийство Кириллова, заявил Миронов
США дали прямое согласие на убийство Кириллова, заявил Миронов - РИА Новости, 17.12.2024
США дали прямое согласие на убийство Кириллова, заявил Миронов
Соединённые Штаты Америки дали прямое согласие на убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, и это не должно остаться без ответа, считает лидер партии... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:11
2024-12-17T12:11
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Соединённые Штаты Америки дали прямое согласие на убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, и это не должно остаться без ответа, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. "Начальник войск РХБЗ был убит за то, что обнародовал правду о военных преступлениях киевского режима. Правду об американских биолабораториях на Украине и в других странах. Не сомневаюсь, что США дали прямое согласие на его убийство. И это не должно остаться без ответа", - сообщил он в своем Telegram-канале. По мнению парламентария, "террористический режим" Владимира Зеленского в агонии, и это самое опасное состояние, которое пора прекратить. "Орешник", "Кинжал", пуля или яд – не имеет значения, но конец у террористов должен быть только один", - отметил он.
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россия, москва, украина, игорь кириллов, сергей миронов, владимир зеленский, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Москва, Украина, Игорь Кириллов, Сергей Миронов, Владимир Зеленский, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ)
США дали прямое согласие на убийство Кириллова, заявил Миронов

Миронов заявил, что США дали прямое согласие на убийство генерала Кириллова

© Фото : Минобороны РоссииНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Минобороны России
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Соединённые Штаты Америки дали прямое согласие на убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, и это не должно остаться без ответа, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
"Начальник войск РХБЗ был убит за то, что обнародовал правду о военных преступлениях киевского режима. Правду об американских биолабораториях на Украине и в других странах. Не сомневаюсь, что США дали прямое согласие на его убийство. И это не должно остаться без ответа", - сообщил он в своем Telegram-канале.
По мнению парламентария, "террористический режим" Владимира Зеленского в агонии, и это самое опасное состояние, которое пора прекратить.
"Орешник", "Кинжал", пуля или яд – не имеет значения, но конец у террористов должен быть только один", - отметил он.
Кадры с места взрыва, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины, пишет Reuters
Вчера, 11:22
 
РоссияМоскваУкраинаИгорь КирилловСергей МироновВладимир ЗеленскийВойска РХБЗСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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