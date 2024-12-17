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Володин призвал наказать всех виновных в убийстве Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
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11:56 17.12.2024 (обновлено: 12:06 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989643970.html
Володин призвал наказать всех виновных в убийстве Кириллова
Володин призвал наказать всех виновных в убийстве Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
Володин призвал наказать всех виновных в убийстве Кириллова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все виновные в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова должны понести... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:56
2024-12-17T12:06
войска рхбз
россия
москва
игорь кириллов
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
вячеслав володин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все виновные в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова должны понести заслуженное наказание, и добавил, что преступная сущность киевского режима очевидна - это террористическое государство во главе с нацистом.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.Володин отметил, что Кириллов был профессиональным военным, интеллектуалом, патриотом России."Игоря Анатольевича мы хорошо знали по совместной работе во время парламентского расследования по украинским биолабораториям. После его завершения продолжали взаимодействие в рамках думской рабочей группы по биобезопасности. Профессиональный военный, интеллектуал, патриот России, Игорь Анатольевич многое сделал для повышения эффективности войск радиационной, химической и биологической защиты, обеспечения безопасности и суверенитета нашей страны", - добавил председатель ГД.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989632741.html
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войска рхбз, россия, москва, игорь кириллов, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, вячеслав володин
Войска РХБЗ, Россия, Москва, Игорь Кириллов, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Вячеслав Володин
Володин призвал наказать всех виновных в убийстве Кириллова

Володин заявил, что все виновные в убийстве Кириллова должны понести наказание

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНачальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов
Начальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Начальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все виновные в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова должны понести заслуженное наказание, и добавил, что преступная сущность киевского режима очевидна - это террористическое государство во главе с нацистом.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Володин отметил, что Кириллов был профессиональным военным, интеллектуалом, патриотом России.
"Игоря Анатольевича мы хорошо знали по совместной работе во время парламентского расследования по украинским биолабораториям. После его завершения продолжали взаимодействие в рамках думской рабочей группы по биобезопасности. Профессиональный военный, интеллектуал, патриот России, Игорь Анатольевич многое сделал для повышения эффективности войск радиационной, химической и биологической защиты, обеспечения безопасности и суверенитета нашей страны", - добавил председатель ГД.
Кадры с места взрыва, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины, пишет Reuters
Вчера, 11:22
 
Войска РХБЗРоссияМоскваИгорь КирилловГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на Рязанском проспекте в МосквеВячеслав Володин
 
 
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