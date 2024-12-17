https://ria.ru/20241217/kirillov-1989643970.html
Володин призвал наказать всех виновных в убийстве Кириллова
Володин призвал наказать всех виновных в убийстве Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
Володин призвал наказать всех виновных в убийстве Кириллова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все виновные в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова должны понести... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:56
2024-12-17T11:56
2024-12-17T12:06
войска рхбз
россия
москва
игорь кириллов
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
вячеслав володин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все виновные в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова должны понести заслуженное наказание, и добавил, что преступная сущность киевского режима очевидна - это террористическое государство во главе с нацистом.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.Володин отметил, что Кириллов был профессиональным военным, интеллектуалом, патриотом России."Игоря Анатольевича мы хорошо знали по совместной работе во время парламентского расследования по украинским биолабораториям. После его завершения продолжали взаимодействие в рамках думской рабочей группы по биобезопасности. Профессиональный военный, интеллектуал, патриот России, Игорь Анатольевич многое сделал для повышения эффективности войск радиационной, химической и биологической защиты, обеспечения безопасности и суверенитета нашей страны", - добавил председатель ГД.
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войска рхбз, россия, москва, игорь кириллов, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, вячеслав володин
Войска РХБЗ, Россия, Москва, Игорь Кириллов, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Вячеслав Володин
Володин призвал наказать всех виновных в убийстве Кириллова
Володин заявил, что все виновные в убийстве Кириллова должны понести наказание