https://ria.ru/20241217/kirillov-1989643970.html

Володин призвал наказать всех виновных в убийстве Кириллова

Володин призвал наказать всех виновных в убийстве Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024

Володин призвал наказать всех виновных в убийстве Кириллова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все виновные в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова должны понести... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:56

2024-12-17T11:56

2024-12-17T12:06

войска рхбз

россия

москва

игорь кириллов

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на рязанском проспекте в москве

вячеслав володин

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все виновные в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова должны понести заслуженное наказание, и добавил, что преступная сущность киевского режима очевидна - это террористическое государство во главе с нацистом.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.Володин отметил, что Кириллов был профессиональным военным, интеллектуалом, патриотом России."Игоря Анатольевича мы хорошо знали по совместной работе во время парламентского расследования по украинским биолабораториям. После его завершения продолжали взаимодействие в рамках думской рабочей группы по биобезопасности. Профессиональный военный, интеллектуал, патриот России, Игорь Анатольевич многое сделал для повышения эффективности войск радиационной, химической и биологической защиты, обеспечения безопасности и суверенитета нашей страны", - добавил председатель ГД.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989632741.html

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