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Медведев пообещал Киеву возмездие за убийство Кириллова
Медведев пообещал Киеву возмездие за убийство Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
Медведев пообещал Киеву возмездие за убийство Кириллова
Военно-политическое руководство киевского режима ждет неминуемое возмездие за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявил... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:49
2024-12-17T11:49
2024-12-17T12:00
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Военно-политическое руководство киевского режима ждет неминуемое возмездие за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник."Бандеровских нацистов, включая высшее военно-политическое руководство исчезающей страны, ждет неминуемое возмездие", - отметил Медведев в телеграмме с соболезнованиями в связи с гибелью Кириллова, его слова приводит секретариат зампреда Совбеза РФ.
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киев, россия, игорь кириллов, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий медведев, москва
Киев, Россия, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Дмитрий Медведев, Москва
Медведев пообещал Киеву возмездие за убийство Кириллова
Медведев заявил, что Киев ждет возмездие за убийство Кириллова