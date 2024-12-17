https://ria.ru/20241217/kirillov-1989642311.html

Медведев пообещал Киеву возмездие за убийство Кириллова

Медведев пообещал Киеву возмездие за убийство Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024

Медведев пообещал Киеву возмездие за убийство Кириллова

Военно-политическое руководство киевского режима ждет неминуемое возмездие за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявил... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:49

2024-12-17T11:49

2024-12-17T12:00

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россия

игорь кириллов

войска рхбз

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий медведев

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Военно-политическое руководство киевского режима ждет неминуемое возмездие за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник."Бандеровских нацистов, включая высшее военно-политическое руководство исчезающей страны, ждет неминуемое возмездие", - отметил Медведев в телеграмме с соболезнованиями в связи с гибелью Кириллова, его слова приводит секретариат зампреда Совбеза РФ.

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киев, россия, игорь кириллов, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий медведев, москва