https://ria.ru/20241217/kirillov-1989616245.html

Кириллов всегда был там, где нужен Родине, заявил кировский губернатор

Кириллов всегда был там, где нужен Родине, заявил кировский губернатор - РИА Новости, 17.12.2024

Кириллов всегда был там, где нужен Родине, заявил кировский губернатор

Погибший в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов всегда был... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T10:11

2024-12-17T10:11

2024-12-17T10:42

москва

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александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Погибший в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов всегда был там, где нужен Родине, заявил его друг – губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале."Сегодня утром в результате взрыва погиб мой друг и настоящий патриот Отечества Игорь Кириллов. Мы долгое время были соседями в Костроме. Дружим семьями", - написал Соколов.Он отметил, что Кириллов "всегда был честным порядочным офицером"."Я помню день, когда его назначили начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России. Его подразделения многое сделали для борьбы с коронавирусом. Он всегда был там, где нужен Родине. Разоблачал операции иностранных спецагентов в Сирии и на Украине. Служил с полной самоотдачей. Герой Труда Российской Федерации, настоящий гражданин своего Отечества, добрый друг и верный товарищ. Он выходил из дома, чтобы вновь отправиться на службу Родине... Вечная память герою Отечества. Глубочайшие соболезнования жене и сыну", - написал губернатор Кировской области.По данным СК РФ, начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов погиб утром во вторник в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989606038.html

москва

кировская область

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Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве 2024-12-17T10:11 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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