https://ria.ru/20241217/kirillov-1989616245.html
Кириллов всегда был там, где нужен Родине, заявил кировский губернатор
Кириллов всегда был там, где нужен Родине, заявил кировский губернатор - РИА Новости, 17.12.2024
Кириллов всегда был там, где нужен Родине, заявил кировский губернатор
Погибший в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов всегда был... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:11
2024-12-17T10:11
2024-12-17T10:42
москва
войска рхбз
вооруженные силы рф
игорь кириллов
взрыв на рязанском проспекте в москве
происшествия
александр соколов
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Погибший в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов всегда был там, где нужен Родине, заявил его друг – губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале."Сегодня утром в результате взрыва погиб мой друг и настоящий патриот Отечества Игорь Кириллов. Мы долгое время были соседями в Костроме. Дружим семьями", - написал Соколов.Он отметил, что Кириллов "всегда был честным порядочным офицером"."Я помню день, когда его назначили начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России. Его подразделения многое сделали для борьбы с коронавирусом. Он всегда был там, где нужен Родине. Разоблачал операции иностранных спецагентов в Сирии и на Украине. Служил с полной самоотдачей. Герой Труда Российской Федерации, настоящий гражданин своего Отечества, добрый друг и верный товарищ. Он выходил из дома, чтобы вновь отправиться на службу Родине... Вечная память герою Отечества. Глубочайшие соболезнования жене и сыну", - написал губернатор Кировской области.По данным СК РФ, начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов погиб утром во вторник в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих.
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internet-group@rian.ru
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Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
2024-12-17T10:11
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PT0M46S
РИА Новости
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москва, войска рхбз, вооруженные силы рф, игорь кириллов, взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия, александр соколов, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ, Игорь Кириллов, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия, Александр Соколов, Кировская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Кириллов всегда был там, где нужен Родине, заявил кировский губернатор
Соколов: погибший начальник войск РХБЗ Кириллов всегда был там, где нужен Родине