В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве во время воздушной тревоги прогремела новая серия взрывов
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Взрывы снова раздаются в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание Новости.Live.
Ранее во вторник издание сообщало о взрывах в столице Украины. Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что работает ПВО.
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"Еще серия взрывов в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На данный момент в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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