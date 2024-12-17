https://ria.ru/20241217/karakal-1989603633.html
"Высокоточные комплексы" показали беспилотную платформу "Каракал"
"Высокоточные комплексы" показали беспилотную платформу "Каракал" - РИА Новости, 17.12.2024
"Высокоточные комплексы" показали беспилотную платформу "Каракал"
Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") показал журналистам дистанционно управляемую гусеничную платформу "Каракал". РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T09:20
2024-12-17T09:20
2024-12-17T09:20
новое оружие россии
безопасность
владимир артяков
высокоточные комплексы
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989602363_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_16179a5a21c744935cf386178e5170aa.jpg
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 дек – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") показал журналистам дистанционно управляемую гусеничную платформу "Каракал". Впервые "Каракал" был представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2024". Первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков сообщал в интервью РИА Новости, что платформы могут оснащаться ракетным комплексом для поражения позиций, командных пунктов, живой силы и бронетехники противника. Как сообщили журналистам в холдинге, дальность применения платформы составляет три километра. "Каракал" оснащен дизельным двигателем, который дает комплексу большую автономность. "Каракал" имеет сравнительно небольшие габариты, примерно 2x3 метра, в высоту – 1,4 метра, что, по словам представителя холдинга, позволит ему легко маневрировать в городской застройке. "Но для "Каракала" и бездорожье не проблема: снег, распутица или спуски-подъемы под углом 30 градусов он тоже с легкостью преодолеет. Легкая роботизированная платформа может развивать скорость до 15 километров в час и имеет запас хода по шоссе 100 километров", – сказали в "Высокоточных комплексах". При весе в четыре тонны платформа обладает грузоподъемностью 500 килограммов. "Каракал" способен перемещать различное оборудование или дополнительные модули. Может использоваться для дистанционного мониторинга обстановки и перевозки имущества как в одиночном режиме, так и в составе отряда. Управляется "Каракал" при помощи дистанционного пульта. Оператор при этом может находиться от шасси на расстоянии до двух километров. Так как машина оснащена системой видеонаблюдения с теле- тепловизионными камерами и может видеть днем и ночью, то и выполнять задачи она способна в любое время суток. Помехозащищённый радиопередатчик обеспечивает бесперебойную связь, а система навигации показывает точное расположение на местности. Востребованность роботизированных платформ отметил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, подчеркнув, что они могут использоваться для доставки боеприпасов и грузов на поле боя, а также для ведения разведки.
https://ria.ru/20241205/rostekh-1987451254.html
https://ria.ru/20240815/bezopasnost-1966361905.html
https://ria.ru/20240812/rostehi-1965620649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир артяков, высокоточные комплексы, ростех
Новое оружие России, Безопасность, Владимир Артяков, Высокоточные комплексы, Ростех
"Высокоточные комплексы" показали беспилотную платформу "Каракал"
"Высокоточные комплексы" показали беспилотную гусеничную платформу "Каракал"
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 дек – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") показал журналистам дистанционно управляемую гусеничную платформу "Каракал".
Впервые "Каракал" был представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2024". Первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков
сообщал в интервью РИА Новости, что платформы могут оснащаться ракетным комплексом для поражения позиций, командных пунктов, живой силы и бронетехники противника.
Как сообщили журналистам в холдинге, дальность применения платформы составляет три километра. "Каракал" оснащен дизельным двигателем, который дает комплексу большую автономность. "Каракал" имеет сравнительно небольшие габариты, примерно 2x3 метра, в высоту – 1,4 метра, что, по словам представителя холдинга, позволит ему легко маневрировать в городской застройке.
"Но для "Каракала" и бездорожье не проблема: снег, распутица или спуски-подъемы под углом 30 градусов он тоже с легкостью преодолеет. Легкая роботизированная платформа может развивать скорость до 15 километров в час и имеет запас хода по шоссе 100 километров", – сказали в "Высокоточных комплексах
".
При весе в четыре тонны платформа обладает грузоподъемностью 500 килограммов. "Каракал" способен перемещать различное оборудование или дополнительные модули. Может использоваться для дистанционного мониторинга обстановки и перевозки имущества как в одиночном режиме, так и в составе отряда.
Управляется "Каракал" при помощи дистанционного пульта. Оператор при этом может находиться от шасси на расстоянии до двух километров. Так как машина оснащена системой видеонаблюдения с теле- тепловизионными камерами и может видеть днем и ночью, то и выполнять задачи она способна в любое время суток. Помехозащищённый радиопередатчик обеспечивает бесперебойную связь, а система навигации показывает точное расположение на местности.
Востребованность роботизированных платформ отметил исполнительный директор "Ростеха
" Олег Евтушенко, подчеркнув, что они могут использоваться для доставки боеприпасов и грузов на поле боя, а также для ведения разведки.