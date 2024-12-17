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"Высокоточные комплексы" показали беспилотную платформу "Каракал" - РИА Новости, 17.12.2024
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Новое оружие России
 
09:20 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/karakal-1989603633.html
"Высокоточные комплексы" показали беспилотную платформу "Каракал"
"Высокоточные комплексы" показали беспилотную платформу "Каракал" - РИА Новости, 17.12.2024
"Высокоточные комплексы" показали беспилотную платформу "Каракал"
Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") показал журналистам дистанционно управляемую гусеничную платформу "Каракал". РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T09:20
2024-12-17T09:20
новое оружие россии
безопасность
владимир артяков
высокоточные комплексы
ростех
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 дек – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") показал журналистам дистанционно управляемую гусеничную платформу "Каракал". Впервые "Каракал" был представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2024". Первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков сообщал в интервью РИА Новости, что платформы могут оснащаться ракетным комплексом для поражения позиций, командных пунктов, живой силы и бронетехники противника. Как сообщили журналистам в холдинге, дальность применения платформы составляет три километра. "Каракал" оснащен дизельным двигателем, который дает комплексу большую автономность. "Каракал" имеет сравнительно небольшие габариты, примерно 2x3 метра, в высоту – 1,4 метра, что, по словам представителя холдинга, позволит ему легко маневрировать в городской застройке. "Но для "Каракала" и бездорожье не проблема: снег, распутица или спуски-подъемы под углом 30 градусов он тоже с легкостью преодолеет. Легкая роботизированная платформа может развивать скорость до 15 километров в час и имеет запас хода по шоссе 100 километров", – сказали в "Высокоточных комплексах". При весе в четыре тонны платформа обладает грузоподъемностью 500 килограммов. "Каракал" способен перемещать различное оборудование или дополнительные модули. Может использоваться для дистанционного мониторинга обстановки и перевозки имущества как в одиночном режиме, так и в составе отряда. Управляется "Каракал" при помощи дистанционного пульта. Оператор при этом может находиться от шасси на расстоянии до двух километров. Так как машина оснащена системой видеонаблюдения с теле- тепловизионными камерами и может видеть днем и ночью, то и выполнять задачи она способна в любое время суток. Помехозащищённый радиопередатчик обеспечивает бесперебойную связь, а система навигации показывает точное расположение на местности. Востребованность роботизированных платформ отметил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, подчеркнув, что они могут использоваться для доставки боеприпасов и грузов на поле боя, а также для ведения разведки.
https://ria.ru/20241205/rostekh-1987451254.html
https://ria.ru/20240815/bezopasnost-1966361905.html
https://ria.ru/20240812/rostehi-1965620649.html
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безопасность, владимир артяков, высокоточные комплексы, ростех
Новое оружие России, Безопасность, Владимир Артяков, Высокоточные комплексы, Ростех
"Высокоточные комплексы" показали беспилотную платформу "Каракал"

"Высокоточные комплексы" показали беспилотную гусеничную платформу "Каракал"

© Фото : Ростех/TelegramГусеничная платформа "Каракал"
Гусеничная платформа Каракал - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Ростех/Telegram
Гусеничная платформа "Каракал". Архивное фото
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 дек – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") показал журналистам дистанционно управляемую гусеничную платформу "Каракал".
Впервые "Каракал" был представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2024". Первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков сообщал в интервью РИА Новости, что платформы могут оснащаться ракетным комплексом для поражения позиций, командных пунктов, живой силы и бронетехники противника.
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Как сообщили журналистам в холдинге, дальность применения платформы составляет три километра. "Каракал" оснащен дизельным двигателем, который дает комплексу большую автономность. "Каракал" имеет сравнительно небольшие габариты, примерно 2x3 метра, в высоту – 1,4 метра, что, по словам представителя холдинга, позволит ему легко маневрировать в городской застройке.
"Но для "Каракала" и бездорожье не проблема: снег, распутица или спуски-подъемы под углом 30 градусов он тоже с легкостью преодолеет. Легкая роботизированная платформа может развивать скорость до 15 километров в час и имеет запас хода по шоссе 100 километров", – сказали в "Высокоточных комплексах".
При весе в четыре тонны платформа обладает грузоподъемностью 500 килограммов. "Каракал" способен перемещать различное оборудование или дополнительные модули. Может использоваться для дистанционного мониторинга обстановки и перевозки имущества как в одиночном режиме, так и в составе отряда.
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Востребованность роботизированных платформ отметил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, подчеркнув, что они могут использоваться для доставки боеприпасов и грузов на поле боя, а также для ведения разведки.
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Новое оружие РоссииБезопасностьВладимир АртяковВысокоточные комплексыРостех
 
 
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