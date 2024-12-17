Рейтинг@Mail.ru
Начался отбор кандидатов на участие в исследовании онковакцины - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 17.12.2024 (обновлено: 16:19 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/issledovanie-1989618342.html
Начался отбор кандидатов на участие в исследовании онковакцины
Начался отбор кандидатов на участие в исследовании онковакцины - РИА Новости, 17.12.2024
Начался отбор кандидатов на участие в исследовании онковакцины
Начался отбор кандидатов для участия в клиническом исследовании российской вакцины от рака, сообщил главный внештатный онколог Минздрава России, хирург,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:22
2024-12-17T16:19
общество
россия
здоровье - общество
андрей каприн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_bbb44d320afe28a3cf800b057249f392.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Начался отбор кандидатов для участия в клиническом исследовании российской вакцины от рака, сообщил главный внештатный онколог Минздрава России, хирург, академик РАН Андрей Каприн в Telegram-канале."Рад сообщить о начале прескрининга, направленного на отбор пациентов для участия в первой фазе клинического исследования онколитической вакцины "Энтеромикс", — говорится в сообщении.Принять участие могут пациенты с гистологически подтвержденными солидными опухолями (от англ. solid — твердый). То есть исключаются онкогематологические заболевания, такие как лимфомы, лейкозы и миелома.Отбираются только пациенты, которые ранее уже получали противоопухолевое лечение и исчерпали все доступные линии и методы терапии, уточнил Каприн.Возрастной диапазон — 18 до 75 лет. Общее состояние пациента должно позволять производить дополнительное лечение.Препарат "Энтеромикс" разработали в НМИЦ радиологии Минздрава совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН.
https://ria.ru/20241202/uchenye-1986798248.html
https://ria.ru/20241122/nauka-1985061956.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_bc8775dd1cfbb8bab5037169408dd6c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, здоровье - общество, андрей каприн
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Андрей Каприн
Начался отбор кандидатов на участие в исследовании онковакцины

Стартовал отбор кандидатов на участие в исследовании онковакцины "Энтеромикс"

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Медицинский работник держит шприц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Начался отбор кандидатов для участия в клиническом исследовании российской вакцины от рака, сообщил главный внештатный онколог Минздрава России, хирург, академик РАН Андрей Каприн в Telegram-канале.
"Рад сообщить о начале прескрининга, направленного на отбор пациентов для участия в первой фазе клинического исследования онколитической вакцины "Энтеромикс", — говорится в сообщении.
Ученые работают в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Российские ученые сделали открытие, способное повлиять на лечение рака
2 декабря, 09:15
Принять участие могут пациенты с гистологически подтвержденными солидными опухолями (от англ. solid — твердый). То есть исключаются онкогематологические заболевания, такие как лимфомы, лейкозы и миелома.
Отбираются только пациенты, которые ранее уже получали противоопухолевое лечение и исчерпали все доступные линии и методы терапии, уточнил Каприн.
Возрастной диапазон — 18 до 75 лет. Общее состояние пациента должно позволять производить дополнительное лечение.
Препарат "Энтеромикс" разработали в НМИЦ радиологии Минздрава совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН.
Раковая клетка - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Ученые улучшили раннюю диагностику "женского" рака
22 ноября, 09:00
 
ОбществоРоссияЗдоровье - ОбществоАндрей Каприн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала