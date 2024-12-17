https://ria.ru/20241217/issledovanie-1989618342.html
Начался отбор кандидатов на участие в исследовании онковакцины
Начался отбор кандидатов на участие в исследовании онковакцины - РИА Новости, 17.12.2024
Начался отбор кандидатов на участие в исследовании онковакцины
Начался отбор кандидатов для участия в клиническом исследовании российской вакцины от рака, сообщил главный внештатный онколог Минздрава России, хирург,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:22
2024-12-17T10:22
2024-12-17T16:19
общество
россия
здоровье - общество
андрей каприн
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Начался отбор кандидатов для участия в клиническом исследовании российской вакцины от рака, сообщил главный внештатный онколог Минздрава России, хирург, академик РАН Андрей Каприн в Telegram-канале."Рад сообщить о начале прескрининга, направленного на отбор пациентов для участия в первой фазе клинического исследования онколитической вакцины "Энтеромикс", — говорится в сообщении.Принять участие могут пациенты с гистологически подтвержденными солидными опухолями (от англ. solid — твердый). То есть исключаются онкогематологические заболевания, такие как лимфомы, лейкозы и миелома.Отбираются только пациенты, которые ранее уже получали противоопухолевое лечение и исчерпали все доступные линии и методы терапии, уточнил Каприн.Возрастной диапазон — 18 до 75 лет. Общее состояние пациента должно позволять производить дополнительное лечение.Препарат "Энтеромикс" разработали в НМИЦ радиологии Минздрава совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН.
https://ria.ru/20241202/uchenye-1986798248.html
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общество, россия, здоровье - общество, андрей каприн
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Андрей Каприн
Начался отбор кандидатов на участие в исследовании онковакцины
Стартовал отбор кандидатов на участие в исследовании онковакцины "Энтеромикс"