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Испания увеличит численность армии - РИА Новости, 17.12.2024
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14:51 17.12.2024 (обновлено: 18:27 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/ispanija-1989705472.html
Испания увеличит численность армии
Испания увеличит численность армии - РИА Новости, 17.12.2024
Испания увеличит численность армии
Правительство Испании увеличит численность личного состава своих вооруженных сил (ВС) впервые за более чем десятилетие, сообщила во вторник газета El Pais. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:51
2024-12-17T18:27
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МАДРИД, 17 дек - РИА Новости. Правительство Испании увеличит численность личного состава своих вооруженных сил (ВС) впервые за более чем десятилетие, сообщила во вторник газета El Pais. "Вооруженные силы Испании увеличат свою численность впервые за более чем десять лет. Правительство завершает подготовку королевского декрета о численности генералов, офицеров и унтер-офицеров, а также министерского приказа о солдатах и моряках, которые приведут к чистому увеличению численности военнослужащих на 7500 человек в период 2025-2029 годов", - пишет издание. Власти королевства планируют увеличить численность военнослужащих на 20 000 человек в течение следующего десятилетия, чтобы достичь 140 000 человек. Это является максимальным пределом, установленным законом 2007 года "О военной карьере" страны. Отмечается, что этот шаг обусловлен необходимостью расширения возможностей армии для выполнения возросших задач, включая международные миссии, операции в киберпространстве, защиту космических объектов, гражданскую оборону в случае пожаров, землетрясений или наводнений. При этом, численность военнослужащих страны неуклонно сокращалась в последние годы: с максимума в 130 тысяч человек в 2010 году до 116 961 в прошлом году. По информации издания, особенно остро дефицит кадров ощущается в армии и флоте. При этом, число испанских военных, участвующих в международных миссиях, продолжает бить рекорды. Так, например, 1 ноября за рубежом находились 3830 испанских военных, а за весь год их число превысило 15 тысяч человек. Испания обязалась увеличить оборонные расходы до 2% ВВП в рамках договоренностей НАТО, принятых на саммите в Уэльсе в 2014 году. Для Мадрида достижение цели к 2029 году потребует значительного роста военного бюджета, что остается вызовом на фоне текущих экономических приоритетов страны.
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html
https://ria.ru/20241212/sotrudnichestvo-1988812024.html
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в мире, испания, уэльс, мадрид, нато
В мире, Испания, Уэльс, Мадрид, НАТО
Испания увеличит численность армии

El Pais: Испания увеличит численность войск впервые за более чем десять лет

© Getty Images / Niccolo GuastiИспанские военные
Испанские военные - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Getty Images / Niccolo Guasti
Испанские военные. Архивное фото
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МАДРИД, 17 дек - РИА Новости. Правительство Испании увеличит численность личного состава своих вооруженных сил (ВС) впервые за более чем десятилетие, сообщила во вторник газета El Pais.
"Вооруженные силы Испании увеличат свою численность впервые за более чем десять лет. Правительство завершает подготовку королевского декрета о численности генералов, офицеров и унтер-офицеров, а также министерского приказа о солдатах и моряках, которые приведут к чистому увеличению численности военнослужащих на 7500 человек в период 2025-2029 годов", - пишет издание.
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Власти королевства планируют увеличить численность военнослужащих на 20 000 человек в течение следующего десятилетия, чтобы достичь 140 000 человек. Это является максимальным пределом, установленным законом 2007 года "О военной карьере" страны.
Отмечается, что этот шаг обусловлен необходимостью расширения возможностей армии для выполнения возросших задач, включая международные миссии, операции в киберпространстве, защиту космических объектов, гражданскую оборону в случае пожаров, землетрясений или наводнений. При этом, численность военнослужащих страны неуклонно сокращалась в последние годы: с максимума в 130 тысяч человек в 2010 году до 116 961 в прошлом году.
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По информации издания, особенно остро дефицит кадров ощущается в армии и флоте. При этом, число испанских военных, участвующих в международных миссиях, продолжает бить рекорды. Так, например, 1 ноября за рубежом находились 3830 испанских военных, а за весь год их число превысило 15 тысяч человек.
Испания обязалась увеличить оборонные расходы до 2% ВВП в рамках договоренностей НАТО, принятых на саммите в Уэльсе в 2014 году. Для Мадрида достижение цели к 2029 году потребует значительного роста военного бюджета, что остается вызовом на фоне текущих экономических приоритетов страны.
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