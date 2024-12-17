https://ria.ru/20241217/ispanija-1989705472.html

Испания увеличит численность армии

Испания увеличит численность армии - РИА Новости, 17.12.2024

Испания увеличит численность армии

Правительство Испании увеличит численность личного состава своих вооруженных сил (ВС) впервые за более чем десятилетие, сообщила во вторник газета El Pais. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T14:51

2024-12-17T14:51

2024-12-17T18:27

в мире

испания

уэльс

мадрид

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989715018_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_5b5ce7141d7a3bdeabb6ec879c10b6ed.jpg

МАДРИД, 17 дек - РИА Новости. Правительство Испании увеличит численность личного состава своих вооруженных сил (ВС) впервые за более чем десятилетие, сообщила во вторник газета El Pais. "Вооруженные силы Испании увеличат свою численность впервые за более чем десять лет. Правительство завершает подготовку королевского декрета о численности генералов, офицеров и унтер-офицеров, а также министерского приказа о солдатах и моряках, которые приведут к чистому увеличению численности военнослужащих на 7500 человек в период 2025-2029 годов", - пишет издание. Власти королевства планируют увеличить численность военнослужащих на 20 000 человек в течение следующего десятилетия, чтобы достичь 140 000 человек. Это является максимальным пределом, установленным законом 2007 года "О военной карьере" страны. Отмечается, что этот шаг обусловлен необходимостью расширения возможностей армии для выполнения возросших задач, включая международные миссии, операции в киберпространстве, защиту космических объектов, гражданскую оборону в случае пожаров, землетрясений или наводнений. При этом, численность военнослужащих страны неуклонно сокращалась в последние годы: с максимума в 130 тысяч человек в 2010 году до 116 961 в прошлом году. По информации издания, особенно остро дефицит кадров ощущается в армии и флоте. При этом, число испанских военных, участвующих в международных миссиях, продолжает бить рекорды. Так, например, 1 ноября за рубежом находились 3830 испанских военных, а за весь год их число превысило 15 тысяч человек. Испания обязалась увеличить оборонные расходы до 2% ВВП в рамках договоренностей НАТО, принятых на саммите в Уэльсе в 2014 году. Для Мадрида достижение цели к 2029 году потребует значительного роста военного бюджета, что остается вызовом на фоне текущих экономических приоритетов страны.

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html

https://ria.ru/20241212/sotrudnichestvo-1988812024.html

https://ria.ru/20241122/ispaniya-1985259170.html

испания

уэльс

мадрид

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, испания, уэльс, мадрид, нато