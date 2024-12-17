https://ria.ru/20241217/inoagenty-1989678047.html
Госдума приняла закон о специальных счетах для иноагентов
Госдума приняла закон о специальных счетах для иноагентов - РИА Новости, 17.12.2024
Госдума приняла закон о специальных счетах для иноагентов
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о спецсчетах для иноагентов. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:36
2024-12-17T13:36
2024-12-17T15:42
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о спецсчетах для иноагентов.Речь идет о доходах лиц, находящихся под иностранным влиянием, от интеллектуальной и творческой деятельности, продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспорта, дивидендов и процентов по вкладам.Полученные доходы предлагается зачислять на специальный рублевый счет. Если иноагент не откроет его самостоятельно, это будет обязан сделать тот, кто перечисляет гонорары.С этого же счета можно будет списывать деньги в бюджет в случае взысканий.Распоряжаться накопленными средствами иноагент сможет после отмены статуса.В случае одобрения Советом Федерации и президентом закон вступит в силу 1 марта 2025 года.Как отмечал спикер Думы Вячеслав Володин, сегодня иноагентами признаны 493 человека. По его словам, принимаемые меры направлены на то, чтобы "прекратить обогащение предателей нашей страны за счет ее граждан".
https://ria.ru/20241117/inoagenty-1984163670.html
https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html
https://ria.ru/20241217/inoagenty-1989672811.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вячеслав володин, василий пискарев, госдума рф, вооруженные силы украины, общество
Россия, Вячеслав Володин, Василий Пискарев, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Общество
Госдума приняла закон о специальных счетах для иноагентов
Госдума приняла закон о выплатах иноагентам дивидендов и гонораров на спецсчета