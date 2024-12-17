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Госдума приняла закон о специальных счетах для иноагентов - РИА Новости, 17.12.2024
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13:36 17.12.2024 (обновлено: 15:42 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/inoagenty-1989678047.html
Госдума приняла закон о специальных счетах для иноагентов
Госдума приняла закон о специальных счетах для иноагентов - РИА Новости, 17.12.2024
Госдума приняла закон о специальных счетах для иноагентов
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о спецсчетах для иноагентов. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:36
2024-12-17T15:42
россия
вячеслав володин
василий пискарев
госдума рф
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о спецсчетах для иноагентов.Речь идет о доходах лиц, находящихся под иностранным влиянием, от интеллектуальной и творческой деятельности, продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспорта, дивидендов и процентов по вкладам.Полученные доходы предлагается зачислять на специальный рублевый счет. Если иноагент не откроет его самостоятельно, это будет обязан сделать тот, кто перечисляет гонорары.С этого же счета можно будет списывать деньги в бюджет в случае взысканий.Распоряжаться накопленными средствами иноагент сможет после отмены статуса.В случае одобрения Советом Федерации и президентом закон вступит в силу 1 марта 2025 года.Как отмечал спикер Думы Вячеслав Володин, сегодня иноагентами признаны 493 человека. По его словам, принимаемые меры направлены на то, чтобы "прекратить обогащение предателей нашей страны за счет ее граждан".
https://ria.ru/20241117/inoagenty-1984163670.html
https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html
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россия, вячеслав володин, василий пискарев, госдума рф, вооруженные силы украины, общество
Россия, Вячеслав Володин, Василий Пискарев, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Общество
Госдума приняла закон о специальных счетах для иноагентов

Госдума приняла закон о выплатах иноагентам дивидендов и гонораров на спецсчета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о спецсчетах для иноагентов.
Речь идет о доходах лиц, находящихся под иностранным влиянием, от интеллектуальной и творческой деятельности, продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспорта, дивидендов и процентов по вкладам.
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Россия лишит иноагентов главного
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Полученные доходы предлагается зачислять на специальный рублевый счет. Если иноагент не откроет его самостоятельно, это будет обязан сделать тот, кто перечисляет гонорары.
С этого же счета можно будет списывать деньги в бюджет в случае взысканий.
Распоряжаться накопленными средствами иноагент сможет после отмены статуса.
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В случае одобрения Советом Федерации и президентом закон вступит в силу 1 марта 2025 года.
Как отмечал спикер Думы Вячеслав Володин, сегодня иноагентами признаны 493 человека. По его словам, принимаемые меры направлены на то, чтобы "прекратить обогащение предателей нашей страны за счет ее граждан".
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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РоссияВячеслав ВолодинВасилий ПискаревГосдума РФВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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