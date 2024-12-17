https://ria.ru/20241217/inoagenty-1989669686.html

Госдума приняла поправки о спецсчетах для иноагентов

Госдума приняла поправки о спецсчетах для иноагентов - РИА Новости, 17.12.2024

Госдума приняла поправки о спецсчетах для иноагентов

Госдума на пленарном заседании приняла поправки о зачислении на специальные счета иноагентов доходов от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T13:16

2024-12-17T13:16

2024-12-17T14:50

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россия

иноагенты

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправки о зачислении на специальные счета иноагентов доходов от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств, а также дивидендов и процентов по вкладам.Проект был внесен в Госдуму в ноябре. Как отмечал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, один из авторов проекта, соавторами инициативы выступили 429 депутатов, представляющих все фракции, во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Депутат отметил, что лазейка для тех, кто использует полученные в России доходы для поддержки ВСУ, будет перекрыта.В рамках проекта предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Законопроектом также предлагается доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов. При этом на имя иноагента может быть открыт только один спецсчет. Согласно документам, распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента. Авторы проекта отмечают, что если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары.

https://ria.ru/20241117/inoagenty-1984163670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

госдума рф, общество, россия, иноагенты