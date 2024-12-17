https://ria.ru/20241217/infektsiya-1989747860.html

В Архангельске у 12 детей выявили подозрение на кишечную инфекцию

В Архангельске у 12 детей выявили подозрение на кишечную инфекцию - РИА Новости, 17.12.2024

В Архангельске у 12 детей выявили подозрение на кишечную инфекцию

Подозрение на кишечную инфекцию выявлено у 12 детей в детской больнице Архангельска, у большинства симптомов нет, двое выписаны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:32

2024-12-17T17:32

2024-12-17T17:32

здоровье - общество

архангельск

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МУРМАНСК, 17 дек – РИА Новости. Подозрение на кишечную инфекцию выявлено у 12 детей в детской больнице Архангельска, у большинства симптомов нет, двое выписаны, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения. "Подозрение на кишечную инфекцию (выявлено - ред.) у 12 детей, один выписан с отрицательным результатом обследования на вирусные кишечные заболевания, еще двое пациентов готовятся к выписке, результаты также отрицательные", - сообщили в Минздраве.Как уточнили в министерстве, остальные девять пациентов находятся в инфекционном отделении в удовлетворительном состоянии, температуры и симптомов кишечной инфекции у них нет, проводится уточняющая диагностика. По состоянию на вторник новых заболевших нет. Ранее источник РИА Новости сообщил о том, что подозрение на кишечную инфекцию выявлено у 22 детей в возрасте от 11 месяцев до 17 лет. В свою очередь региональная прокуратура начала проверку по факту группового заболевания детей в ГБУЗ "Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова". В ведомстве уточняли, что с признаками кишечной инфекции в инфекционное отделение обратилось несколько несовершеннолетних, выясняются обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20241128/stafilokokk-1986229257.html

архангельск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, архангельск