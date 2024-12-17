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В Архангельске у 12 детей выявили подозрение на кишечную инфекцию - РИА Новости, 17.12.2024
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17:32 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/infektsiya-1989747860.html
В Архангельске у 12 детей выявили подозрение на кишечную инфекцию
В Архангельске у 12 детей выявили подозрение на кишечную инфекцию - РИА Новости, 17.12.2024
В Архангельске у 12 детей выявили подозрение на кишечную инфекцию
Подозрение на кишечную инфекцию выявлено у 12 детей в детской больнице Архангельска, у большинства симптомов нет, двое выписаны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:32
2024-12-17T17:32
здоровье - общество
архангельск
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МУРМАНСК, 17 дек – РИА Новости. Подозрение на кишечную инфекцию выявлено у 12 детей в детской больнице Архангельска, у большинства симптомов нет, двое выписаны, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения. &quot;Подозрение на кишечную инфекцию (выявлено - ред.) у 12 детей, один выписан с отрицательным результатом обследования на вирусные кишечные заболевания, еще двое пациентов готовятся к выписке, результаты также отрицательные&quot;, - сообщили в Минздраве.Как уточнили в министерстве, остальные девять пациентов находятся в инфекционном отделении в удовлетворительном состоянии, температуры и симптомов кишечной инфекции у них нет, проводится уточняющая диагностика. По состоянию на вторник новых заболевших нет. Ранее источник РИА Новости сообщил о том, что подозрение на кишечную инфекцию выявлено у 22 детей в возрасте от 11 месяцев до 17 лет. В свою очередь региональная прокуратура начала проверку по факту группового заболевания детей в ГБУЗ "Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова". В ведомстве уточняли, что с признаками кишечной инфекции в инфекционное отделение обратилось несколько несовершеннолетних, выясняются обстоятельства происшествия.
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здоровье - общество, архангельск
Здоровье - Общество, Архангельск
В Архангельске у 12 детей выявили подозрение на кишечную инфекцию

Архангельский Минздрав сообщил о подозрении на кишечную инфекцию у 12 детей

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МУРМАНСК, 17 дек – РИА Новости. Подозрение на кишечную инфекцию выявлено у 12 детей в детской больнице Архангельска, у большинства симптомов нет, двое выписаны, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.
«

"Подозрение на кишечную инфекцию (выявлено - ред.) у 12 детей, один выписан с отрицательным результатом обследования на вирусные кишечные заболевания, еще двое пациентов готовятся к выписке, результаты также отрицательные", - сообщили в Минздраве.

Как уточнили в министерстве, остальные девять пациентов находятся в инфекционном отделении в удовлетворительном состоянии, температуры и симптомов кишечной инфекции у них нет, проводится уточняющая диагностика. По состоянию на вторник новых заболевших нет.
Ранее источник РИА Новости сообщил о том, что подозрение на кишечную инфекцию выявлено у 22 детей в возрасте от 11 месяцев до 17 лет. В свою очередь региональная прокуратура начала проверку по факту группового заболевания детей в ГБУЗ "Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова". В ведомстве уточняли, что с признаками кишечной инфекции в инфекционное отделение обратилось несколько несовершеннолетних, выясняются обстоятельства происшествия.
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