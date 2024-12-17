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Курс гривны упал до исторического минимума - РИА Новости, 17.12.2024
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19:48 17.12.2024 (обновлено: 21:06 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/grivna-1989783662.html
Курс гривны упал до исторического минимума
Курс гривны упал до исторического минимума - РИА Новости, 17.12.2024
Курс гривны упал до исторического минимума
Нацбанк Украины поднял курс американского доллара к гривне до исторического максимума, следует из официальных данных, опубликованных на сайте регулятора. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T19:48
2024-12-17T21:06
украина
экономика
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Нацбанк Украины поднял курс американского доллара к гривне до исторического максимума, следует из официальных данных, опубликованных на сайте регулятора. Курс на среду установлен на уровне 41,82 гривны за доллар. При этом прошлая неделя завершилась еще на отметке 41,66. Как передает издание "Страна.ua" со ссылкой на банкиров, в скором времени доллар превысит отметку в 42 гривны."Уже никто не сомневается в том, что Нацбанк закончит год на уровне 42,10 гривны за доллар — этот курс правительство заложило в госбюджет 2024-го, так что к позиции регулятора будет сложно придраться. Некоторые даже допускают выход межбанка на 42,20-42,30 гривны за доллар при нынешнем темпе девальвации", — приводит "Страна.ua" слова директора казначейства одного из крупных украинских банков.Как уточнил собеседник издания, украинское правительство намерено до конца года получить больше гривны за доллар и евро от международных партнеров, поскольку ему предстоит закрыть множество социальных платежей и выплат. Украинский Нацбанк поможет ему в этом, уверен банкир.Национальный банк Украины с конца июля 2022 года держал официальный курс на отметке 36,56 гривны за доллар. В октябре 2023-го регулятор перешел на режим управляемой гибкости курса, отменив фиксированный курс гривны к доллару. В декабре 2023 года началось значительное падение курса национальной валюты: стоимость доллара впервые составила 37 гривен.
https://ria.ru/20241021/ekonomika-1979145944.html
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украина, экономика
Украина, Экономика
Курс гривны упал до исторического минимума

Нацбанк Украины поднял курс доллара к гривне до исторического максимума

© РИА Новости / Сергей КиркачГривна — национальная валюта Украины
Гривна — национальная валюта Украины - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Сергей Киркач
Гривна — национальная валюта Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Нацбанк Украины поднял курс американского доллара к гривне до исторического максимума, следует из официальных данных, опубликованных на сайте регулятора.
Курс на среду установлен на уровне 41,82 гривны за доллар. При этом прошлая неделя завершилась еще на отметке 41,66. Как передает издание "Страна.ua" со ссылкой на банкиров, в скором времени доллар превысит отметку в 42 гривны.
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"Уже никто не сомневается в том, что Нацбанк закончит год на уровне 42,10 гривны за доллар — этот курс правительство заложило в госбюджет 2024-го, так что к позиции регулятора будет сложно придраться. Некоторые даже допускают выход межбанка на 42,20-42,30 гривны за доллар при нынешнем темпе девальвации", — приводит "Страна.ua" слова директора казначейства одного из крупных украинских банков.
Как уточнил собеседник издания, украинское правительство намерено до конца года получить больше гривны за доллар и евро от международных партнеров, поскольку ему предстоит закрыть множество социальных платежей и выплат. Украинский Нацбанк поможет ему в этом, уверен банкир.
Национальный банк Украины с конца июля 2022 года держал официальный курс на отметке 36,56 гривны за доллар. В октябре 2023-го регулятор перешел на режим управляемой гибкости курса, отменив фиксированный курс гривны к доллару. В декабре 2023 года началось значительное падение курса национальной валюты: стоимость доллара впервые составила 37 гривен.
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