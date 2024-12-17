https://ria.ru/20241217/grivna-1989783662.html

Курс гривны упал до исторического минимума

Курс гривны упал до исторического минимума - РИА Новости, 17.12.2024

Курс гривны упал до исторического минимума

Нацбанк Украины поднял курс американского доллара к гривне до исторического максимума, следует из официальных данных, опубликованных на сайте регулятора. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T19:48

2024-12-17T19:48

2024-12-17T21:06

украина

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15628/50/156285030_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_c57974f92492f2744769caa485d2b20f.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Нацбанк Украины поднял курс американского доллара к гривне до исторического максимума, следует из официальных данных, опубликованных на сайте регулятора. Курс на среду установлен на уровне 41,82 гривны за доллар. При этом прошлая неделя завершилась еще на отметке 41,66. Как передает издание "Страна.ua" со ссылкой на банкиров, в скором времени доллар превысит отметку в 42 гривны."Уже никто не сомневается в том, что Нацбанк закончит год на уровне 42,10 гривны за доллар — этот курс правительство заложило в госбюджет 2024-го, так что к позиции регулятора будет сложно придраться. Некоторые даже допускают выход межбанка на 42,20-42,30 гривны за доллар при нынешнем темпе девальвации", — приводит "Страна.ua" слова директора казначейства одного из крупных украинских банков.Как уточнил собеседник издания, украинское правительство намерено до конца года получить больше гривны за доллар и евро от международных партнеров, поскольку ему предстоит закрыть множество социальных платежей и выплат. Украинский Нацбанк поможет ему в этом, уверен банкир.Национальный банк Украины с конца июля 2022 года держал официальный курс на отметке 36,56 гривны за доллар. В октябре 2023-го регулятор перешел на режим управляемой гибкости курса, отменив фиксированный курс гривны к доллару. В декабре 2023 года началось значительное падение курса национальной валюты: стоимость доллара впервые составила 37 гривен.

https://ria.ru/20241021/ekonomika-1979145944.html

https://ria.ru/20240909/zelenskiy-1971541207.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, экономика