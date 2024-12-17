https://ria.ru/20241217/gosduma-1989700361.html

Госдума приняла поправку, исключающую УДО для осужденных за терроризм

Госдума приняла поправку, исключающую УДО для осужденных за терроризм - РИА Новости, 17.12.2024

Госдума приняла поправку, исключающую УДО для осужденных за терроризм

Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которой исключается право на условно-досрочное освобождение для отбывающих пожизненное наказание за терроризм... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T14:32

2024-12-17T14:32

2024-12-17T14:33

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которой исключается право на условно-досрочное освобождение для отбывающих пожизненное наказание за терроризм или вооруженный мятеж. Изменения вносятся в статью 79 Уголовного кодекса РФ. Поправкой устанавливается, что условно-досрочному освобождению не подлежит лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы за совершение преступления, предусмотренного статьями "Содействие террористической деятельности", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Организация террористического сообщества и участие в нем", "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", "Вооруженный мятеж" или "Акт международного терроризма".

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