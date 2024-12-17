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Госдума приняла поправку, исключающую УДО для осужденных за терроризм - РИА Новости, 17.12.2024
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14:32 17.12.2024 (обновлено: 14:33 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/gosduma-1989700361.html
Госдума приняла поправку, исключающую УДО для осужденных за терроризм
Госдума приняла поправку, исключающую УДО для осужденных за терроризм - РИА Новости, 17.12.2024
Госдума приняла поправку, исключающую УДО для осужденных за терроризм
Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которой исключается право на условно-досрочное освобождение для отбывающих пожизненное наказание за терроризм... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:32
2024-12-17T14:33
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которой исключается право на условно-досрочное освобождение для отбывающих пожизненное наказание за терроризм или вооруженный мятеж. Изменения вносятся в статью 79 Уголовного кодекса РФ. Поправкой устанавливается, что условно-досрочному освобождению не подлежит лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы за совершение преступления, предусмотренного статьями "Содействие террористической деятельности", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Организация террористического сообщества и участие в нем", "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", "Вооруженный мятеж" или "Акт международного терроризма".
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
Госдума приняла поправку, исключающую УДО для осужденных за терроризм

Госдума исключила право на УДО для отбывающих пожизненное наказание за терроризм

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которой исключается право на условно-досрочное освобождение для отбывающих пожизненное наказание за терроризм или вооруженный мятеж.
Изменения вносятся в статью 79 Уголовного кодекса РФ.
Поправкой устанавливается, что условно-досрочному освобождению не подлежит лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы за совершение преступления, предусмотренного статьями "Содействие террористической деятельности", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Организация террористического сообщества и участие в нем", "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", "Вооруженный мятеж" или "Акт международного терроризма".
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