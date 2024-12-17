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В России прорабатывают создание новых формирований РВСН - РИА Новости, 17.12.2024
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00:04 17.12.2024 (обновлено: 00:06 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/formirovaniya-1989569456.html
В России прорабатывают создание новых формирований РВСН
В России прорабатывают создание новых формирований РВСН - РИА Новости, 17.12.2024
В России прорабатывают создание новых формирований РВСН
В России прорабатывается решение о создании новых формирований РВСН под новый ракетный комплекс средней дальности, сообщил командующий Ракетными войсками... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T00:04
2024-12-17T00:06
безопасность
россия
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
красная звезда
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В России прорабатывается решение о создании новых формирований РВСН под новый ракетный комплекс средней дальности, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев. "Существующая группировка РВСН в составе стратегических ядерных сил Российской Федерации надёжно обеспечивает решение задач ядерного сдерживания. Вместе с тем, в целях выполнения решения президента Российской Федерации, озвученного в октябре этого года, о подготовке серийного производства нового ракетного комплекса средней дальности, прорабатывается решение о создании новых формирований и определению мест их дислокации", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
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безопасность, россия, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда
Безопасность, Россия, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения, Красная звезда
В России прорабатывают создание новых формирований РВСН

Каракаев: в России прорабатывается решение о создании новых формирований РВСН

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Каракаев
Сергей Каракаев - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сергей Каракаев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В России прорабатывается решение о создании новых формирований РВСН под новый ракетный комплекс средней дальности, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.
"Существующая группировка РВСН в составе стратегических ядерных сил Российской Федерации надёжно обеспечивает решение задач ядерного сдерживания. Вместе с тем, в целях выполнения решения президента Российской Федерации, озвученного в октябре этого года, о подготовке серийного производства нового ракетного комплекса средней дальности, прорабатывается решение о создании новых формирований и определению мест их дислокации", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
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БезопасностьРоссияСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначенияКрасная звезда
 
 
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