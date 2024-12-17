https://ria.ru/20241217/formirovaniya-1989569456.html

В России прорабатывают создание новых формирований РВСН

В России прорабатывают создание новых формирований РВСН - РИА Новости, 17.12.2024

В России прорабатывают создание новых формирований РВСН

В России прорабатывается решение о создании новых формирований РВСН под новый ракетный комплекс средней дальности, сообщил командующий Ракетными войсками... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T00:04

2024-12-17T00:04

2024-12-17T00:06

безопасность

россия

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

красная звезда

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В России прорабатывается решение о создании новых формирований РВСН под новый ракетный комплекс средней дальности, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев. "Существующая группировка РВСН в составе стратегических ядерных сил Российской Федерации надёжно обеспечивает решение задач ядерного сдерживания. Вместе с тем, в целях выполнения решения президента Российской Федерации, озвученного в октябре этого года, о подготовке серийного производства нового ракетного комплекса средней дальности, прорабатывается решение о создании новых формирований и определению мест их дислокации", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

https://ria.ru/20240322/rvsn-1934946085.html

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безопасность, россия, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда