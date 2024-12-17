https://ria.ru/20241217/evrokomissiya-1989683803.html

Еврокомиссия начала разбирательство против TikTok после выборов в Румынии

Еврокомиссия начала разбирательство против TikTok после выборов в Румынии - РИА Новости, 17.12.2024

Еврокомиссия начала разбирательство против TikTok после выборов в Румынии

Европейская комиссия во вторник сообщила, что начала официальное разбирательство против платформы TikTok, заподозрив ее в неисполнении европейских законов по... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T13:52

2024-12-17T13:52

2024-12-17T18:25

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БРЮССЕЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Европейская комиссия во вторник сообщила, что начала официальное разбирательство против платформы TikTok, заподозрив ее в неисполнении европейских законов по препятствованию иностранному вмешательству в выборы в Румынии, следует из распространенного заявления ЕК. "Сегодня Еврокомиссия открыла официальное разбирательство против TikTok по подозрению в нарушении Закона о цифровых услугах (DSA) в отношении обязательства TikTok должным образом оценивать и смягчать системные риски, связанные с честностью выборов, особенно в контексте недавних президентских выборов в Румынии", - говорится в документе. Сообщается, что теперь ЕК будет проводить тщательное расследование возможных нарушений, запрашивать у TikTok информацию и документы. По итогам ЕК может инициировать процедуру о нарушении закона ЕС. Европейская комиссия, серьезно обеспокоенная не устраивающими ее итогами первого тура президентских выборов в Румынии, где победу одержал проводивший свою агитационную кампанию в сети TikTok "непроевропейский" кандидат, 5 декабря сообщила, что усиливает контроль за этой платформой. В ЕК поясняли, что TikTok предписано сохранять все данные, которые могут быть связаны с "системными рисками", которые сервис может представлять для избирательных процессов, включая возможные нарушения в платном политическом контенте, "манипуляцию информацией" или попытки так называемого "иностранного вмешательства". В ЕК указывали, что данные необходимо сохранять "на случай последующего расследования", которое, вероятно, решит запустить Еврокомиссия в случае победы в Румынии не устраивающего Брюссель кандидата. Параллельно Еврокомиссия усиленно собирала доказательства "нарушений" в румынском избирательном процессе на случай победы "неугодного" кандидата. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Конституционный суд Румынии 6 декабря принял решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Президент Румынии Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску. Румынская служба информации утверждает, что для продвижения Джеорджеску использовалась платформа TikTok, где было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов контролировалась через Telegram-каналы.

https://ria.ru/20241216/tiktok-1989549970.html

https://ria.ru/20241214/tiktok-1989169416.html

https://ria.ru/20241112/tramp-1983391071.html

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в мире, технологии, румыния, брюссель, сша, клаус йоханнис, еврокомиссия, tiktok, евросоюз