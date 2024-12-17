https://ria.ru/20241217/endrju-1989692227.html

Принц Эндрю может покинуть Британию после "шпионского скандала", пишут СМИ

Принц Эндрю может покинуть Британию после "шпионского скандала", пишут СМИ - РИА Новости, 17.12.2024

Принц Эндрю может покинуть Британию после "шпионского скандала", пишут СМИ

Принц Эндрю может покинуть Великобританию после "шпионского скандала" с китайским бизнесменом и рассматривает страны Персидского залива для переезда, пишет... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T14:14

2024-12-17T14:14

2024-12-17T14:14

в мире

китай

бахрейн

великобритания

хамад бен иса аль халифа

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Принц Эндрю может покинуть Великобританию после "шпионского скандала" с китайским бизнесменом и рассматривает страны Персидского залива для переезда, пишет американское издание Daily Beast со ссылкой на двух близких друзей принца. Ранее британский суд назвал имя доверенного лица принца Эндрю, подозреваемого в шпионаже в пользу Китая - им оказался 50-летний китайский бизнесмен Ян Тэнбо, он отрицает все обвинения. Как поделились с Daily Beast неназванные друзья принца, Эндрю надоело, что его "изображают изгоем " в британских СМИ. "Эндрю надоело, что его изображают изгоем в британских СМИ, и он серьезно подумывает о переезде в Объединенные Арабские Эмираты или Бахрейн. Никто из нас не осудил бы его, если бы он решил поступить как принц Гарри и уехать", - цитирует издание источник. Другой близкий друг Эндрю добавил, что принц имеет "широкий спектр контактов" и сможет вести в регионе продуктивную жизнь. В частности, он был постоянным гостем на протяжении десятилетий в Бахрейне, где его принимал король Хамад бен Иса Аль Халифа. Друг принца также выразил сомнение изданию в значимости связи Ян Тэнбо непосредственно с Эндрю с учетом того, что бизнесмен связан и с другими представителями политических элит. По его словам, история с Тэнбо была призвана навредить репутации принца. В пятницу издание Telegraph сообщало о том, что британский суд по соображениям национальной безопасности запретил въезд в страну доверенному лицу принца Эндрю, предположительно считаемому китайским шпионом, который мог пользоваться своим влиянием на члена монаршей семьи. Речь тогда шла о человеке, известном под инициалами H6, который когда-то был младшим государственным служащим в Китае и был настолько близок к принцу Эндрю, что ему разрешили действовать от имени королевской семьи при общении с потенциальными инвесторами в Китае, а также приглашали на его день рождения. Телеканал Sky News со ссылкой на заявление канцелярии принца сообщал о том, что Эндрю прекратил все контакты со своим доверенным лицом. Газета Times со ссылкой на источники в Букингемском дворце, в свою очередь, позже писала о том, что принц, вероятно, будет оставаться вне поле зрения публики в период праздников из-за скандала.

https://ria.ru/20241213/britanija-1988934626.html

https://ria.ru/20241208/tramp-1987954927.html

https://ria.ru/20241111/tramp-1983056667.html

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