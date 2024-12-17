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Раненный ВСУ житель Дзержинска направит жалобу в комитет ООН - РИА Новости, 17.12.2024
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06:52 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/dzherzinsk-1989589807.html
Раненный ВСУ житель Дзержинска направит жалобу в комитет ООН
Раненный ВСУ житель Дзержинска направит жалобу в комитет ООН - РИА Новости, 17.12.2024
Раненный ВСУ житель Дзержинска направит жалобу в комитет ООН
Раненный военнослужащими ВСУ житель Дзержинска направит жалобу в комитет ООН по правам человека, заявил РИА Новости юрист, руководитель правозащитного проекта... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T06:52
2024-12-17T06:52
специальная военная операция на украине
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донбасс
владимир путин
оон
вооруженные силы украины
европейский суд по правам человека (еспч)
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ДОНЕЦК, 17 дек — РИА Новости. Раненный военнослужащими ВСУ житель Дзержинска направит жалобу в комитет ООН по правам человека, заявил РИА Новости юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл. "Сегодня мы приехали к человеку, пострадавшему в результате действия вооруженных сил Украины. Мы взяли подпись на индивидуальное сообщение в Комитете ООН по правам человека, в котором, мы надеемся, эта жалоба будет рассмотрена и приняты определенные меры против государства Украины. И в результате чего человек получит, возможно, какую-то компенсацию, а преступники будут наказаны", — рассказал Иван Копыл. По словам правозащитника, ранее жалобы подобного формата отправлялись в ЕСПЧ примерно с той же самой аргументацией. В комитет ООН по правам человека по делам, связанным с вооруженным конфликтом на Украине, таких обращений пока не было. "Это будет наша, так называемая, "модельная жалоба". Мы будем наблюдать за позицией Международного комитета ООН по правам человека, посмотрим, как они ответят, как они отреагируют и сможем ли мы в дальнейшем защищать права жителей Донбасса в этой инстанции", — объяснил Копыл. Организация будет заниматься рассмотрением жалобы до года. Если она будет признана приемлемой, то решение также будет вынесено в течение года. "Будут выданы рекомендации государству Украина по исправлению данной ситуации. То есть могут быть выданы рекомендации, например, по выплате компенсации пострадавшему и по каким-то законодательным исправлениям или практическим шагам, чтобы подобной ситуации не возникало вновь", — добавил правозащитник. СК России ранее сообщил, что с начала СВО в сотрудничестве с военными и всеми силовыми структурами фиксирует и расследует преступления киевского режима. По данным ведомства, уже возбуждено более 5,7 тысячи уголовных дел в отношении свыше 1,2 тысяч лиц, в их числе военные, наемники и политическое руководство Украины. Из них более 450 человек уже приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе 59 - к пожизненному заключению. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть зафиксированы, а преступники найдены и наказаны.
https://ria.ru/20241123/rasstrely-1985313727.html
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украина, россия, донбасс, владимир путин, оон, вооруженные силы украины, европейский суд по правам человека (еспч)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Путин, ООН, Вооруженные силы Украины, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Раненный ВСУ житель Дзержинска направит жалобу в комитет ООН

Юрист Копыл: раненный ВСУ житель Дзержинска направит жалобу в комитет ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 дек — РИА Новости. Раненный военнослужащими ВСУ житель Дзержинска направит жалобу в комитет ООН по правам человека, заявил РИА Новости юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл.
"Сегодня мы приехали к человеку, пострадавшему в результате действия вооруженных сил Украины. Мы взяли подпись на индивидуальное сообщение в Комитете ООН по правам человека, в котором, мы надеемся, эта жалоба будет рассмотрена и приняты определенные меры против государства Украины. И в результате чего человек получит, возможно, какую-то компенсацию, а преступники будут наказаны", — рассказал Иван Копыл.
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По словам правозащитника, ранее жалобы подобного формата отправлялись в ЕСПЧ примерно с той же самой аргументацией. В комитет ООН по правам человека по делам, связанным с вооруженным конфликтом на Украине, таких обращений пока не было.
"Это будет наша, так называемая, "модельная жалоба". Мы будем наблюдать за позицией Международного комитета ООН по правам человека, посмотрим, как они ответят, как они отреагируют и сможем ли мы в дальнейшем защищать права жителей Донбасса в этой инстанции", — объяснил Копыл.
Организация будет заниматься рассмотрением жалобы до года. Если она будет признана приемлемой, то решение также будет вынесено в течение года.
"Будут выданы рекомендации государству Украина по исправлению данной ситуации. То есть могут быть выданы рекомендации, например, по выплате компенсации пострадавшему и по каким-то законодательным исправлениям или практическим шагам, чтобы подобной ситуации не возникало вновь", — добавил правозащитник.
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СК России ранее сообщил, что с начала СВО в сотрудничестве с военными и всеми силовыми структурами фиксирует и расследует преступления киевского режима. По данным ведомства, уже возбуждено более 5,7 тысячи уголовных дел в отношении свыше 1,2 тысяч лиц, в их числе военные, наемники и политическое руководство Украины. Из них более 450 человек уже приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе 59 - к пожизненному заключению.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть зафиксированы, а преступники найдены и наказаны.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДонбассВладимир ПутинООНВооруженные силы УкраиныЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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