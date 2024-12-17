https://ria.ru/20241217/dzerzhinsk-1989587588.html

Раненый житель Дзержинска рассказал, как провел 47 дней в подвале

Раненый житель Дзержинска рассказал, как провел 47 дней в подвале - РИА Новости, 17.12.2024

Раненый житель Дзержинска рассказал, как провел 47 дней в подвале

Раненый украинскими военными житель Дзержинска в ДНР (в 2016 году переименован украинскими властями в Торецк) Богдан Ч. сидел в подвале 47 дней, пока его не... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T06:21

2024-12-17T06:21

2024-12-17T06:22

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ДОНЕЦК, 17 дек — РИА Новости. Раненый украинскими военными житель Дзержинска в ДНР (в 2016 году переименован украинскими властями в Торецк) Богдан Ч. сидел в подвале 47 дней, пока его не спасли российские военные, об этом он сам рассказал РИА Новости. По Богдану Ч. и его семье военнослужащие ВСУ открыли огонь, когда мирные жители вышли из подвала за продуктами. Раненому мужчине удалось спастись. "После ранения, на свой страх и риск, я подполз до дерева, которым тоже закрылся, они увидели, что я полз, начали вести огонь туда, продолжили по мне долбить. На момент, когда они перезаряжались или отходили, я побежал до сарая и сразу же забежал в подвал. Забежав в подвал я матери сказал, что я раненый, они (родные Богдана Ч. - ред.) попытались оказать мне первую помощь", — вспоминает пострадавший. В подвале семья провела около 47 дней. После чего они приняли решение двигаться в сторону подконтрольной ВС РФ территории Донецкой Народной Республики. "Я без оказания медицинской помощи находился в подвале порядка 47 дней. После чего нас эвакуировали на Горловку. Мы прошли определенное расстояние, вышли со своего дома, прошли, и потом нас по пути подобрали русские военные и довезли, собственно, в Горловку", — рассказал Богдан Ч. По словам мужчины, очень многие гражданские терпят издевательства ВСУ, но факты того, что происходит на подконтрольной Киеву территории, тщательно скрываются киевским режимом. "Конечно очень рады. Здесь и приняли более менее тепло, нормально отнеслись к нам, помогли, там бы такого бы не было 100 процентов", — ответил Богдан Ч. на вопрос РИА Новости, рад ли он, что находится в России. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20240930/toretsk-1975071259.html

https://ria.ru/20241212/dzerzhinsk-1988785051.html

https://ria.ru/20241211/dzerzhinsk-1983586290.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин