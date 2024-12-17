https://ria.ru/20241217/dtp-1989706395.html

В Омской области девочка погибла в ДТП на трассе

В Омской области девочка погибла в ДТП на трассе - РИА Новости, 17.12.2024

В Омской области девочка погибла в ДТП на трассе

Жертвой ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе в Омской области стала 12-летняя девочка, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T14:52

2024-12-17T14:52

2024-12-17T14:55

происшествия

авто

омская область

группа газ

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ОМСК, 17 дек — РИА Новости. Жертвой ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе в Омской области стала 12-летняя девочка, рассказали в пресс-службе областного УМВД. Инцидент произошел днем на трассе в Шербакульском районе Омской области. 61-летний водитель ВАЗ-2106 в районе 41 километра трассы Марьяновка - Шербакуль не предоставил преимущество грузовику ГАЗ-3307 под управление 38-летнего мужчины. Произошло столкновение. "В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ доставлен в больницу, его пассажир, 12-летняя девочка, от полученных травм скончалась на месте происшествия", - рассказали в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ход расследования находится на контроле областной прокуратуры.

https://ria.ru/20241214/porshe-1989227934.html

омская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, авто, омская область, группа газ