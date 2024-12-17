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В Омской области девочка погибла в ДТП на трассе - РИА Новости, 17.12.2024
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14:52 17.12.2024 (обновлено: 14:55 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/dtp-1989706395.html
В Омской области девочка погибла в ДТП на трассе
В Омской области девочка погибла в ДТП на трассе - РИА Новости, 17.12.2024
В Омской области девочка погибла в ДТП на трассе
Жертвой ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе в Омской области стала 12-летняя девочка, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:52
2024-12-17T14:55
происшествия
авто
омская область
группа газ
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ОМСК, 17 дек — РИА Новости. Жертвой ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе в Омской области стала 12-летняя девочка, рассказали в пресс-службе областного УМВД. Инцидент произошел днем на трассе в Шербакульском районе Омской области. 61-летний водитель ВАЗ-2106 в районе 41 километра трассы Марьяновка - Шербакуль не предоставил преимущество грузовику ГАЗ-3307 под управление 38-летнего мужчины. Произошло столкновение. "В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ доставлен в больницу, его пассажир, 12-летняя девочка, от полученных травм скончалась на месте происшествия", - рассказали в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ход расследования находится на контроле областной прокуратуры.
https://ria.ru/20241214/porshe-1989227934.html
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происшествия, авто, омская область, группа газ
Происшествия, Авто, Омская область, Группа ГАЗ
В Омской области девочка погибла в ДТП на трассе

В Омской области 12-летняя девочка погибла в ДТП с грузовиком и легковушкой

© Фото : Омская полиция/TelegramМесто ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе в Омской области
Место ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе в Омской области - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Омская полиция/Telegram
Место ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе в Омской области
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ОМСК, 17 дек — РИА Новости. Жертвой ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе в Омской области стала 12-летняя девочка, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Инцидент произошел днем на трассе в Шербакульском районе Омской области. 61-летний водитель ВАЗ-2106 в районе 41 километра трассы Марьяновка - Шербакуль не предоставил преимущество грузовику ГАЗ-3307 под управление 38-летнего мужчины. Произошло столкновение.
"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ доставлен в больницу, его пассажир, 12-летняя девочка, от полученных травм скончалась на месте происшествия", - рассказали в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ход расследования находится на контроле областной прокуратуры.
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ПроисшествияАвтоОмская областьГруппа ГАЗ
 
 
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