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Суд в Петербурге рассмотрит дело участника группы "Король и Шут" Балунова
Суд в Петербурге рассмотрит дело участника группы "Король и Шут" Балунова - РИА Новости, 17.12.2024
Суд в Петербурге рассмотрит дело участника группы "Король и Шут" Балунова
Суд в Петербурге рассмотрит административные материалы по статье о дискредитации ВС РФ, составленные в отношении сооснователя группы "Король и Шут" Александра... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T19:42
2024-12-17T19:42
2024-12-17T19:42
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Суд в Петербурге рассмотрит административные материалы по статье о дискредитации ВС РФ, составленные в отношении сооснователя группы "Король и Шут" Александра Балунова, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Материалы административного дела в отношении Балунова поступили в Красногвардейский районный суд Петербурга. Дата заседания еще не назначена", - сообщила Лебедева. Он уточнила, что административный протокол составлен ст. 20.3.3 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации) КоАП после пяти публикации сообщений в личном Telegram-канале Балунова с июля по октябрь 2024 года.
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происшествия, санкт-петербург, вооруженные силы рф, король и шут, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Вооруженные силы РФ, Король и Шут, Россия
Суд в Петербурге рассмотрит дело участника группы "Король и Шут" Балунова
Суд в Петербурге рассмотрит дело Балунова по статье о дискредитации ВС РФ