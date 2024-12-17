https://ria.ru/20241217/deputaty-1989625550.html

Спикер Клепиков принял участие в семинаре для руководителей закорганов РФ

Спикер Клепиков принял участие в семинаре для руководителей закорганов РФ - РИА Новости, 17.12.2024

Спикер Клепиков принял участие в семинаре для руководителей закорганов РФ

Состоялся семинар для руководителей законодательных органов субъектов Российской Федерации; в рамках первого обучающего модуля участники обсудили цифровые... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:00

2024-12-17T11:00

2024-12-17T11:00

белгородская область

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

белгородская областная дума

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Состоялся семинар для руководителей законодательных органов субъектов Российской Федерации; в рамках первого обучающего модуля участники обсудили цифровые практики в государственном управлении, сообщил в своем телеграм-канале председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков. В ходе встречи с председателем Государственной Думы Вячеславом Викторовичем Володиным обсуждались итоги текущего года и планы на следующий. "Речь шла о приоритетных вопросах законотворческой работы и текущих задачах, стоящих перед заксобраниями. В их числе: наращивание взаимодействия Государственной Думы с парламентами субъектов, поддержка участников специальной военной операции и их семей, защита здоровья детей, совершенствование миграционной политики, усиление безопасности страны и защита ее суверенитета", - написал Клепиков. По его словам, безусловным приоритетом в работе законодательных органов как федерального, так и регионального уровней, остается реализация посланий президента. "Их эффективное осуществление требует применения современных, человекоцентричных подходов к законотворчеству и государственному управлению в целом", - отметил Клепиков.

https://ria.ru/20241216/remont-1989441733.html

https://ria.ru/20241213/gladkov-1988998826.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума