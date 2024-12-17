https://ria.ru/20241217/deputaty-1989625550.html
Спикер Клепиков принял участие в семинаре для руководителей закорганов РФ
Спикер Клепиков принял участие в семинаре для руководителей закорганов РФ - РИА Новости, 17.12.2024
Спикер Клепиков принял участие в семинаре для руководителей закорганов РФ
Состоялся семинар для руководителей законодательных органов субъектов Российской Федерации; в рамках первого обучающего модуля участники обсудили цифровые... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:00
2024-12-17T11:00
2024-12-17T11:00
белгородская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Состоялся семинар для руководителей законодательных органов субъектов Российской Федерации; в рамках первого обучающего модуля участники обсудили цифровые практики в государственном управлении, сообщил в своем телеграм-канале председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков. В ходе встречи с председателем Государственной Думы Вячеславом Викторовичем Володиным обсуждались итоги текущего года и планы на следующий. "Речь шла о приоритетных вопросах законотворческой работы и текущих задачах, стоящих перед заксобраниями. В их числе: наращивание взаимодействия Государственной Думы с парламентами субъектов, поддержка участников специальной военной операции и их семей, защита здоровья детей, совершенствование миграционной политики, усиление безопасности страны и защита ее суверенитета", - написал Клепиков. По его словам, безусловным приоритетом в работе законодательных органов как федерального, так и регионального уровней, остается реализация посланий президента. "Их эффективное осуществление требует применения современных, человекоцентричных подходов к законотворчеству и государственному управлению в целом", - отметил Клепиков.
https://ria.ru/20241216/remont-1989441733.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума
Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума
Спикер Клепиков принял участие в семинаре для руководителей закорганов РФ
Спикер Белгородской Облдумы обсудил с коллегами цифровой опыт в госуправлении
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Состоялся семинар для руководителей законодательных органов субъектов Российской Федерации; в рамках первого обучающего модуля участники обсудили цифровые практики в государственном управлении, сообщил в своем телеграм-канале председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков.
В ходе встречи с председателем Государственной Думы Вячеславом Викторовичем Володиным обсуждались итоги текущего года и планы на следующий.
"Речь шла о приоритетных вопросах законотворческой работы и текущих задачах, стоящих перед заксобраниями. В их числе: наращивание взаимодействия Государственной Думы с парламентами субъектов, поддержка участников специальной военной операции и их семей, защита здоровья детей, совершенствование миграционной политики, усиление безопасности страны и защита ее суверенитета", - написал Клепиков
.
По его словам, безусловным приоритетом в работе законодательных органов как федерального, так и регионального уровней, остается реализация посланий президента.
"Их эффективное осуществление требует применения современных, человекоцентричных подходов к законотворчеству и государственному управлению в целом", - отметил Клепиков.