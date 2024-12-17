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В Дагестане задержали подозреваемого в двух убийствах на Ставрополье - РИА Новости, 17.12.2024
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16:09 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/dagestan-1989725676.html
В Дагестане задержали подозреваемого в двух убийствах на Ставрополье
В Дагестане задержали подозреваемого в двух убийствах на Ставрополье - РИА Новости, 17.12.2024
В Дагестане задержали подозреваемого в двух убийствах на Ставрополье
Правоохранители задержали в Дагестане мужчину, который 11 лет находился в розыске по подозрению в причастности к двум убийствам по найму на территории... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:09
2024-12-17T16:09
происшествия
россия
ставропольский край
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МАХАЧКАЛА, 17 дек - РИА Новости. Правоохранители задержали в Дагестане мужчину, который 11 лет находился в розыске по подозрению в причастности к двум убийствам по найму на территории Ставропольского края в 2013 году, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из уголовного розыска полиции Ставропольского края во взаимодействии с сотрудниками краевого УФСБ России и регионального подразделения СК России задержали подозреваемого в серии преступлений. Мужчина, который более 10 лет находился в розыске, в ходе оперативно-розыскных мероприятий при поддержке сотрудников Росгвардии был задержан на территории Республики Дагестан. Предварительно установлено, что злоумышленник причастен к двум убийствам по найму, которые в июле и ноябре 2013 года были совершены в Нефтекумском округе Ставропольского края", – написала Волк. По данным правоохранителей, трое соучастников по просьбе знакомого приобрели самодельные взрывные устройства. С их помощью были взорваны автомобили двоих жителей Ставрополья, которые в результате скончались. В том же 2013 году оперативники задержали двоих исполнителей преступлений, спустя три года суд вынес им обвинительный приговор. Однако третий фигурант скрылся от органов следствия и был объявлен в розыск. Задержанный обвиняется в убийстве, умышленном уничтожении имущества, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также взрывчатых веществ или взрывных устройств (статьи 105, 167, 222 и 222.1 УК РФ), Суд заключил его под стражу.
https://ria.ru/20241217/zaderzhannyy-1989686339.html
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происшествия, россия, ставропольский край, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Дагестане задержали подозреваемого в двух убийствах на Ставрополье

В Дагестане задержали подозреваемого в двух убийствах по найму на Ставрополье

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 17 дек - РИА Новости. Правоохранители задержали в Дагестане мужчину, который 11 лет находился в розыске по подозрению в причастности к двум убийствам по найму на территории Ставропольского края в 2013 году, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из уголовного розыска полиции Ставропольского края во взаимодействии с сотрудниками краевого УФСБ России и регионального подразделения СК России задержали подозреваемого в серии преступлений. Мужчина, который более 10 лет находился в розыске, в ходе оперативно-розыскных мероприятий при поддержке сотрудников Росгвардии был задержан на территории Республики Дагестан. Предварительно установлено, что злоумышленник причастен к двум убийствам по найму, которые в июле и ноябре 2013 года были совершены в Нефтекумском округе Ставропольского края", – написала Волк.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Задержанный в Волгограде мужчина умер в патрульной машине
Вчера, 13:58
По данным правоохранителей, трое соучастников по просьбе знакомого приобрели самодельные взрывные устройства. С их помощью были взорваны автомобили двоих жителей Ставрополья, которые в результате скончались. В том же 2013 году оперативники задержали двоих исполнителей преступлений, спустя три года суд вынес им обвинительный приговор. Однако третий фигурант скрылся от органов следствия и был объявлен в розыск.
Задержанный обвиняется в убийстве, умышленном уничтожении имущества, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также взрывчатых веществ или взрывных устройств (статьи 105, 167, 222 и 222.1 УК РФ), Суд заключил его под стражу.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
В Нижнем Новгороде задержали мужчину, предложившего взорвать военный завод
Вчера, 10:31
 
ПроисшествияРоссияСтавропольский крайИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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