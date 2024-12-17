https://ria.ru/20241217/chuvashiya-1989680664.html

Помощь на основании соцконтракта в Чувашии увеличат с 2025 года

Помощь на основании соцконтракта в Чувашии увеличат с 2025 года - РИА Новости, 17.12.2024

Помощь на основании соцконтракта в Чувашии увеличат с 2025 года

Со следующего года в Чувашской Республике помощь на основании соцконтрактов будет увеличена более чем в два раза; размер денежных средств на эти цели составит... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T13:40

2024-12-17T13:40

2024-12-17T13:40

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Со следующего года в Чувашской Республике помощь на основании соцконтрактов будет увеличена более чем в два раза; размер денежных средств на эти цели составит 996,5 миллиона рублей, что позволит заключить свыше четырех тысяч соцконтрактов, сообщает пресс-служба регионального правительства. В 2024 году объем финансирования указанной поддержки составил 408,5 миллиона рублей, что позволило на сегодня заключить 2730 социальных контрактов, из них на поиск работы – 1484, на осуществление предпринимательской деятельности – 658, на ведение личного подсобного хозяйства – 298, на прямую финансовую поддержку семей (иные мероприятия) – 290. Количество граждан, охваченных помощью, - 6932 человека, говорится в сообщении. Это заявлено на заседании Совета по осуществлению мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в республике, которое провел глава Чувашии Олег Николаев в рамках рассмотрения вопросов совершенствования механизма оказания государственной социальной помощи семьям с детьми на основе социального контракта. "Государство должно оказывать поддержку в комплексе, чтобы человек чувствовал себя комфортно, уверенно в жизни и смог обеспечить все жизненные стандарты, соответствующие текущему времени, чтобы человек мог выйти на тот путь, который позволит ему уже самому обеспечивать эти стандарты. Социальный контракт является одним из таких действенных инструментов, дающим положительный эффект", - подчеркнул Николаев, его слова приводит пресс-служба. С начала реализации социального контракта в 2020 году такой прямой финансовой поддержкой воспользовались 5815 многодетных семей – это более 58,8 тысячи граждан. Ими заключено 17,1 тысячи контрактов на сумму 2,1 миллиарда рублей, отметил глава республики. По сообщению министра труда и социальной защиты Чувашской Республики Алены Елизаровой, в приоритетном порядке соцконтракты, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации, заключаются с гражданами, проживающими в семьях с детьми, что позволяет увеличить долю многодетных семей среди получателей этой меры поддержки. С 1 января 2024 года благодаря внедрению принципов "социального казначейства" подать заявление на социальный контракт стало возможным через личный кабинет на портале "Госуслуги". Предоставление соцконтракта осуществляется в сжатые сроки. Глава Чувашии поручил Минтруду в течение первого полугодия 2025 года реализовать инфраструктурные проекты по поддержке и развитию социальных служб, оказывающих помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, включая деинституциональные формы поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, совместно с Минобразованием - развивать сеть служб, предоставляющих детям и родителям квалифицированную экстренную анонимную психологическую помощь в дистанционной форме.

https://ria.ru/20241216/chuvashiya-1989513474.html

https://ria.ru/20241216/svo-1989450247.html

чувашская республика (чувашия)

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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)