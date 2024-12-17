https://ria.ru/20241217/chuvashija-1989735875.html

В Чувашии осудили иностранцев за организацию канала незаконной миграции

В Чувашии осудили иностранцев за организацию канала незаконной миграции - РИА Новости, 17.12.2024

В Чувашии осудили иностранцев за организацию канала незаконной миграции

Двое иностранцев осуждены на 5 лет лишения свободы за организацию канала незаконной миграции в Чувашии, сообщает пресс-служба УФСБ по республике. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:53

2024-12-17T16:53

2024-12-17T16:53

происшествия

йемен

иордания

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96277/97/962779756_0:26:1000:589_1920x0_80_0_0_d5bda09ba9a2f6bd9f7b1c336a0474e0.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Двое иностранцев осуждены на 5 лет лишения свободы за организацию канала незаконной миграции в Чувашии, сообщает пресс-служба УФСБ по республике. УФСБ и МВД по региону установлено, что в 2023 году три организатора преступления - граждане Йемена, Иордании и Египта - привлекли жителей Чувашии за денежное вознаграждение к оказанию содействия незаконному въезду в Россию граждан из Ближнего Востока. "Внося недостоверные сведения в документы, предоставляемые в управление по вопросам миграции МВД по Чувашии от лица приглашающей стороны, сообщники оформили ходатайства о выдаче приглашений 33 гражданам террористически опасных государств", - говорится в сообщении. Ленинский районный суд Чебоксар вынес обвинительный приговор десятерым участникам преступной группы по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). "Граждане Йемена и Иордании приговорены к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 250 тысяч и 300 тысяч рублей. Их восемь сообщников осуждены на срок от 2 лет и 6 месяцев до 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20241127/migratsiya-1985997865.html

https://ria.ru/20241209/migranty-1988228608.html

йемен

иордания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, йемен, иордания, россия