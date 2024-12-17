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В Чувашии осудили иностранцев за организацию канала незаконной миграции - РИА Новости, 17.12.2024
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16:53 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/chuvashija-1989735875.html
В Чувашии осудили иностранцев за организацию канала незаконной миграции
В Чувашии осудили иностранцев за организацию канала незаконной миграции - РИА Новости, 17.12.2024
В Чувашии осудили иностранцев за организацию канала незаконной миграции
Двое иностранцев осуждены на 5 лет лишения свободы за организацию канала незаконной миграции в Чувашии, сообщает пресс-служба УФСБ по республике. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:53
2024-12-17T16:53
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Двое иностранцев осуждены на 5 лет лишения свободы за организацию канала незаконной миграции в Чувашии, сообщает пресс-служба УФСБ по республике. УФСБ и МВД по региону установлено, что в 2023 году три организатора преступления - граждане Йемена, Иордании и Египта - привлекли жителей Чувашии за денежное вознаграждение к оказанию содействия незаконному въезду в Россию граждан из Ближнего Востока. "Внося недостоверные сведения в документы, предоставляемые в управление по вопросам миграции МВД по Чувашии от лица приглашающей стороны, сообщники оформили ходатайства о выдаче приглашений 33 гражданам террористически опасных государств", - говорится в сообщении. Ленинский районный суд Чебоксар вынес обвинительный приговор десятерым участникам преступной группы по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). "Граждане Йемена и Иордании приговорены к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 250 тысяч и 300 тысяч рублей. Их восемь сообщников осуждены на срок от 2 лет и 6 месяцев до 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20241127/migratsiya-1985997865.html
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происшествия, йемен, иордания, россия
Происшествия, Йемен, Иордания, Россия
В Чувашии осудили иностранцев за организацию канала незаконной миграции

Двух иностранцев осудили за организацию канала незаконной миграции в Чувашии

© Иллюстрация РИА НовостиЮридическая помощь в Чувашии
Юридическая помощь в Чувашии - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Иллюстрация РИА Новости
Юридическая помощь в Чувашии. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Двое иностранцев осуждены на 5 лет лишения свободы за организацию канала незаконной миграции в Чувашии, сообщает пресс-служба УФСБ по республике.
УФСБ и МВД по региону установлено, что в 2023 году три организатора преступления - граждане Йемена, Иордании и Египта - привлекли жителей Чувашии за денежное вознаграждение к оказанию содействия незаконному въезду в Россию граждан из Ближнего Востока.
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"Внося недостоверные сведения в документы, предоставляемые в управление по вопросам миграции МВД по Чувашии от лица приглашающей стороны, сообщники оформили ходатайства о выдаче приглашений 33 гражданам террористически опасных государств", - говорится в сообщении.
Ленинский районный суд Чебоксар вынес обвинительный приговор десятерым участникам преступной группы по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору).
"Граждане Йемена и Иордании приговорены к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 250 тысяч и 300 тысяч рублей. Их восемь сообщников осуждены на срок от 2 лет и 6 месяцев до 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года", - подчеркивается в сообщении.
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