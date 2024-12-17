https://ria.ru/20241217/chizhov-1989767004.html

Чижов назвал убийство Кириллова жестом отчаяния киевского режима

Чижов назвал убийство Кириллова жестом отчаяния киевского режима - РИА Новости, 17.12.2024

Чижов назвал убийство Кириллова жестом отчаяния киевского режима

Совершенный теракт, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов – РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T18:34

2024-12-17T18:34

2024-12-17T18:34

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Совершенный теракт, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов – это жест отчаяния киевского режима и его спонсоров, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. "(Это) в известном смысле можно сказать жест отчаяния, тех, кто организовал это, кто за ними стоит, то есть и киевского режима, и его спонсора", - сказал Чижов, отвечая на вопрос о Кириллове в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня". По мнению законодателя, то, что сейчас происходит на фоне теракта, а именно вброшенные Киевом обвинения в адрес уже покойного генерала Кириллова о его каком-то военном преступлении с применением химического оружия это "лишнее подтверждение того, что это хорошо организованный, спланированный и выверенный по времени теракт". Ранее депутат ГД Алексей Журавлев в беседе с РИА Новости напомнил, что в Киеве накануне заочно предъявили обвинения Кириллову. Он предположил, что убийство Кириллова могло быть спланировано и осуществлено спецслужбами Украины. По его словам, начальник войск РХБЗ был опасной и неудобной фигурой для Европы и США, он обличал бесчеловечные опыты ВСУ и роль в этом Запада. Кроме того, агентство Рейтер со ссылкой на источник утверждает, что Кириллов был убит в результате операции, которую провели спецслужбы Украины. "От себя лично хотел бы добавить, что конечно усиление контроля за электросамокатами и прочими двухколесными средствами в зимней Москве наверное назрела", - добавил политик. Сенатор отметил, что Кириллов был высоким профессионалом, смелым человеком. Он был публичным человеком, часто выступал, проводил пресс-конференции. Законодатели взаимодействовали с ним, его офицерами, когда в течение года вели парламентское расследование по размещению американских биолабораторий на Украине. "Он проявил себя как выдающийся эксперт, действительно сильный профессионал, и во многом способствовал успеху нашего расследования", - сказал Чижов. Кроме того, Кириллов участвовал в расследовании британских событий с использованием отравляющего вещества "Новичок", напомнил сенатор. В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва указала на отсутствие доказательств якобы причастности РФ и нежелание британцев допустить Россию до расследования. Также Кириллов участвовал в расследовании "химатаки" в Сирии, добавил он. Запад обвинял Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети. Позднее люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. Один из них рассказал, что неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице. Там их поливали водой, ничего не объясняя, а затем отпустили. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989759502.html

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989740895.html

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989721947.html

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