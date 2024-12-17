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Чижов назвал убийство Кириллова жестом отчаяния киевского режима - РИА Новости, 17.12.2024
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18:34 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/chizhov-1989767004.html
Чижов назвал убийство Кириллова жестом отчаяния киевского режима
Чижов назвал убийство Кириллова жестом отчаяния киевского режима - РИА Новости, 17.12.2024
Чижов назвал убийство Кириллова жестом отчаяния киевского режима
Совершенный теракт, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов – РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T18:34
2024-12-17T18:34
россия
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украина
игорь кириллов
владимир чижов
сергей скрипаль
войска рхбз
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Совершенный теракт, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов – это жест отчаяния киевского режима и его спонсоров, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. "(Это) в известном смысле можно сказать жест отчаяния, тех, кто организовал это, кто за ними стоит, то есть и киевского режима, и его спонсора", - сказал Чижов, отвечая на вопрос о Кириллове в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня". По мнению законодателя, то, что сейчас происходит на фоне теракта, а именно вброшенные Киевом обвинения в адрес уже покойного генерала Кириллова о его каком-то военном преступлении с применением химического оружия это "лишнее подтверждение того, что это хорошо организованный, спланированный и выверенный по времени теракт". Ранее депутат ГД Алексей Журавлев в беседе с РИА Новости напомнил, что в Киеве накануне заочно предъявили обвинения Кириллову. Он предположил, что убийство Кириллова могло быть спланировано и осуществлено спецслужбами Украины. По его словам, начальник войск РХБЗ был опасной и неудобной фигурой для Европы и США, он обличал бесчеловечные опыты ВСУ и роль в этом Запада. Кроме того, агентство Рейтер со ссылкой на источник утверждает, что Кириллов был убит в результате операции, которую провели спецслужбы Украины. "От себя лично хотел бы добавить, что конечно усиление контроля за электросамокатами и прочими двухколесными средствами в зимней Москве наверное назрела", - добавил политик. Сенатор отметил, что Кириллов был высоким профессионалом, смелым человеком. Он был публичным человеком, часто выступал, проводил пресс-конференции. Законодатели взаимодействовали с ним, его офицерами, когда в течение года вели парламентское расследование по размещению американских биолабораторий на Украине. "Он проявил себя как выдающийся эксперт, действительно сильный профессионал, и во многом способствовал успеху нашего расследования", - сказал Чижов. Кроме того, Кириллов участвовал в расследовании британских событий с использованием отравляющего вещества "Новичок", напомнил сенатор. В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва указала на отсутствие доказательств якобы причастности РФ и нежелание британцев допустить Россию до расследования. Также Кириллов участвовал в расследовании "химатаки" в Сирии, добавил он. Запад обвинял Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети. Позднее люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. Один из них рассказал, что неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице. Там их поливали водой, ничего не объясняя, а затем отпустили. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989759502.html
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россия, москва, украина, игорь кириллов, владимир чижов, сергей скрипаль, войска рхбз, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве
Россия, Москва, Украина, Игорь Кириллов, Владимир Чижов, Сергей Скрипаль, Войска РХБЗ, Совет Федерации РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Чижов назвал убийство Кириллова жестом отчаяния киевского режима

Чижов назвал теракт, в котором погиб Кириллов, жестом отчаяния киевского режима

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Чижов
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Чижов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Совершенный теракт, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов – это жест отчаяния киевского режима и его спонсоров, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Сотрудники Следственного комитета на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Медведев призвал правоохранительные органы найти убийц Кириллова в России
Вчера, 17:56
"(Это) в известном смысле можно сказать жест отчаяния, тех, кто организовал это, кто за ними стоит, то есть и киевского режима, и его спонсора", - сказал Чижов, отвечая на вопрос о Кириллове в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
По мнению законодателя, то, что сейчас происходит на фоне теракта, а именно вброшенные Киевом обвинения в адрес уже покойного генерала Кириллова о его каком-то военном преступлении с применением химического оружия это "лишнее подтверждение того, что это хорошо организованный, спланированный и выверенный по времени теракт".
Ранее депутат ГД Алексей Журавлев в беседе с РИА Новости напомнил, что в Киеве накануне заочно предъявили обвинения Кириллову. Он предположил, что убийство Кириллова могло быть спланировано и осуществлено спецслужбами Украины. По его словам, начальник войск РХБЗ был опасной и неудобной фигурой для Европы и США, он обличал бесчеловечные опыты ВСУ и роль в этом Запада. Кроме того, агентство Рейтер со ссылкой на источник утверждает, что Кириллов был убит в результате операции, которую провели спецслужбы Украины.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Эксперт допустил участие британских служб в теракте против Кириллова
Вчера, 17:07
"От себя лично хотел бы добавить, что конечно усиление контроля за электросамокатами и прочими двухколесными средствами в зимней Москве наверное назрела", - добавил политик.
Сенатор отметил, что Кириллов был высоким профессионалом, смелым человеком. Он был публичным человеком, часто выступал, проводил пресс-конференции. Законодатели взаимодействовали с ним, его офицерами, когда в течение года вели парламентское расследование по размещению американских биолабораторий на Украине. "Он проявил себя как выдающийся эксперт, действительно сильный профессионал, и во многом способствовал успеху нашего расследования", - сказал Чижов.
Кроме того, Кириллов участвовал в расследовании британских событий с использованием отравляющего вещества "Новичок", напомнил сенатор.
Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Генерал Кириллов перед гибелью говорил, что на него началась охота
Вчера, 15:55
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва указала на отсутствие доказательств якобы причастности РФ и нежелание британцев допустить Россию до расследования.
Также Кириллов участвовал в расследовании "химатаки" в Сирии, добавил он.
Запад обвинял Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети. Позднее люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. Один из них рассказал, что неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице. Там их поливали водой, ничего не объясняя, а затем отпустили. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Кадры с места убийства начальника войск РХБЗ России Кириллова
Вчера, 12:32
 
РоссияМоскваУкраинаИгорь КирилловВладимир ЧижовСергей СкрипальВойска РХБЗСовет Федерации РФСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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