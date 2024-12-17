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Магнитная буря прекратилась - РИА Новости, 17.12.2024
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16:14 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/burya-1989726797.html
Магнитная буря прекратилась
Магнитная буря прекратилась - РИА Новости, 17.12.2024
Магнитная буря прекратилась
Слабая магнитная буря, начавшаяся на Земле во вторник утром, прекратилась, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:14
2024-12-17T16:14
общество
земля
михаил леус
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Слабая магнитная буря, начавшаяся на Земле во вторник утром, прекратилась, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Магнитная буря, начавшаяся на Земле сегодня утром, прекратилась", - рассказал Леус в своем Telegram-канале. Он отметил, что в настоящее время наблюдается слабо возмущенное геомагнитное поле с тенденцией постепенного ослабления возмущений и дальнейшим переходом в неустойчивое состояние.
https://ria.ru/20241216/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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общество, земля, михаил леус
Общество, Земля, Михаил Леус
Магнитная буря прекратилась

Синоптик Леус заявил, что слабая магнитная буря на Земле прекратилась

© iStock.com / shulzИзображение Земли
Изображение Земли - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© iStock.com / shulz
Изображение Земли. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Слабая магнитная буря, начавшаяся на Земле во вторник утром, прекратилась, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Магнитная буря, начавшаяся на Земле сегодня утром, прекратилась", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в настоящее время наблюдается слабо возмущенное геомагнитное поле с тенденцией постепенного ослабления возмущений и дальнейшим переходом в неустойчивое состояние.
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ОбществоЗемляМихаил Леус
 
 
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