https://ria.ru/20241217/burya-1989726797.html
Магнитная буря прекратилась
Магнитная буря прекратилась - РИА Новости, 17.12.2024
Магнитная буря прекратилась
Слабая магнитная буря, начавшаяся на Земле во вторник утром, прекратилась, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:14
2024-12-17T16:14
2024-12-17T16:14
общество
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михаил леус
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Слабая магнитная буря, начавшаяся на Земле во вторник утром, прекратилась, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Магнитная буря, начавшаяся на Земле сегодня утром, прекратилась", - рассказал Леус в своем Telegram-канале. Он отметил, что в настоящее время наблюдается слабо возмущенное геомагнитное поле с тенденцией постепенного ослабления возмущений и дальнейшим переходом в неустойчивое состояние.
https://ria.ru/20241216/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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общество, земля, михаил леус
Общество, Земля, Михаил Леус
Магнитная буря прекратилась
Синоптик Леус заявил, что слабая магнитная буря на Земле прекратилась