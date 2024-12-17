https://ria.ru/20241217/burya-1989726797.html

Магнитная буря прекратилась

Магнитная буря прекратилась - РИА Новости, 17.12.2024

Магнитная буря прекратилась

Слабая магнитная буря, начавшаяся на Земле во вторник утром, прекратилась, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:14

2024-12-17T16:14

2024-12-17T16:14

общество

земля

михаил леус

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Слабая магнитная буря, начавшаяся на Земле во вторник утром, прекратилась, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Магнитная буря, начавшаяся на Земле сегодня утром, прекратилась", - рассказал Леус в своем Telegram-канале. Он отметил, что в настоящее время наблюдается слабо возмущенное геомагнитное поле с тенденцией постепенного ослабления возмущений и дальнейшим переходом в неустойчивое состояние.

https://ria.ru/20241216/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

земля

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общество, земля, михаил леус